Tin mới nhất bóng đá tối 9/8: FIFA bảo vệ Chủ tịch Infantino, đáp trả UEFA

FIFA bảo vệ Chủ tịch Infantino giữa lùm xùm, đáp trả UEFA

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã đăng một thông báo dài bằng phản bác những cáo buộc của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) liên quan tới Gianni Infantino. Cụ thể, UEFA xác nhận chi trả khoản "tiền bồi thường thôi việc" cho một nữ nhân viên được cho là có quan hệ tình cảm với Infantino, trong thời gian ông giữ chức Tổng thư ký UEFA.

Thậm chí, FIFA cáo buộc những người chỉ trích Infantino đang cố gắng làm suy yếu quyền lực của ông và "loại bỏ ông khỏi chức vụ mà không tuân thủ các thủ tục tái bầu cử hợp pháp":

"Ngày càng rõ ràng rằng có một nỗ lực phối hợp và liên tục của một số người nhằm làm suy yếu FIFA và chủ tịch của tổ chức này. Những người không nhận được sự ủng hộ của các liên đoàn thành viên FIFA không nên tìm cách đạt được điều gì đó thông qua cáo buộc, ám chỉ hoặc thông tin sai lệch mà họ không thể đạt được thông qua các quy trình dân chủ đã được thiết lập của FIFA".

LĐBĐ Argentina, Real, Barcelona chia buồn với Messi sau khi bố mất

Trên trang chủ và các nền tảng mạng xã hội, đội bóng cũ Barcelona đã đăng bài viết chia buồn tới Lionel Messi sau khi bố của M10, ông Jorge qua đời vào tối 8/8: "Chủ tịch và ban lãnh đạo Barcelona bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của ông Jorge Messi, cha của huyền thoại CLB Lionel Messi.

Barca, Real và nhiều CLB gửi lời chia buồn tới Messi và gia đình

Thay mặt toàn thể đại gia đình Barca, xin gửi lời chia buồn đến gia đình Messi. Barcelona xin cảm ơn Jorge Messi vì sự cống hiến của ông cho câu lạc bộ, vì đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi những bước khởi đầu và những năm tháng huy hoàng nhất trong sự nghiệp bóng đá của con trai ông, Leo. Mong ông ấy yên nghỉ".

Đáng chú ý, Real Madrid - CLB từng nhiều lần chạm trán Messi - cũng đăng bài viết chia buồn cùng gia đình siêu sao 39 tuổi: Câu lạc bộ Real Madrid, chủ tịch và ban lãnh đạo vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của ông Jorge Messi, cha của Leo Messi. Câu lạc bộ xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Leo, gia đình và tất cả những người thân yêu của ông Jorge. Mong ông yên nghỉ".

Sau khi nhận tin ông Jorge Messi qua đời, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng gửi lời chia buồn cùng gia đình Messi. Bên cạnh đó, AFA quyết định dành một phút mặc niệm ở tất cả các trận đấu thuộc mọi cấp độ của bóng đá Argentina.

Rooney thúc giục MU mua người

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Wayne Rooney thẳng thắn yêu cầu ban lãnh đạo MU đẩy nhanh tiến độ mua cầu thủ khi mùa giải mới đã cận kề. “Tôi nghĩ họ cần mua người ngay lập tức. Ai cũng biết Man United đang thiếu người trầm trọng như thế nào. Ký thêm với một vài cầu thủ nữa, đó là tất cả những gì họ cần phải làm vào lúc này”.

Wayne Rooney

Valverde không tiếc lời ca ngợi Mourinho

Trả lời phỏng vấn mới đây, Federico Valverde đã không tiếc lời ca ngợi Jose Mourinho. “Tôi thích phong cách của ông ấy. Như tôi đã nói từ trước, tôi muốn tận dụng tối đa những ngày qua để tìm hiểu phong cách của Mourinho. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc bởi chúng tôi đang làm việc rất ăn ý với nhau”. Valverde cũng thừa nhận Mourinho “rất khác” so với những gì cầu thủ này tưởng tượng trước đó.

Argentina đàm phán với FIFA để tổ chức một bảng đấu

Theo báo chí Argentina, LĐBĐ nước này đang đàm phán với FIFA để tổ chức hẳn một bảng đấu của World Cup 2030. Theo kế hoạch ban đầu, Argentina sẽ là một trong ba nước tổ chức một trận đấu kỷ niệm nhân dịp 100 năm thành lập World Cup và nhận vé vào thẳng vòng chung kết.

Sanchez cảm thấy không đá cúp châu Âu là lợi thế

Trả lời phỏng vấn mới đây, thủ thành Robert Sanchez chỉ ra điểm tích cực của việc Chelsea không được dự cúp châu Âu mùa này. “Mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Chúng tôi không phải đá cúp châu Âu nghĩa là chúng tôi có thể tập trung cho các giải đấu tại quốc nội. Với lịch thi đấu 1 tuần/trận, tôi tin toàn đội sẽ làm tốt nhiệm vụ”.

Cựu sao MU dính chấn thương

Trong trận giao hữu giữa Valencia và Newcastle, Anthony Elanga đã lãnh trọn cú đạp của Jose Gaya bên phía đối thủ. Cựu cầu thủ của MU tỏ ra cực kỳ đau đớn và phải rời sân bằng cáng. Tình huống này dẫn đến vụ xô xát giữa cầu thủ hai bên và Gaya phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.