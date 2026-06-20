World Cup 2026: Iran nổi giận, chính quyền Tống thống Donald Trump bác bỏ

Mỹ bác bỏ cáo buộc việc “làm khó” ĐT Iran

LĐBĐ Iran (FFIRI) tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức lên LĐBĐ thế giới (FIFA), trong khi phía Mỹ khẳng định mọi quy định đã được thông báo từ trước và áp dụng đúng theo kế hoạch.

Theo thông tin từ FFIRI, ĐT Iran mong muốn được di chuyển từ đại bản doanh tại Tijuana (Mexico) tới Los Angeles sớm hơn 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu gặp Bỉ tại lượt trận thứ 2 bảng G World Cup 2026 vào Chủ nhật (21/6, giờ địa phương). Tuy nhiên, đề xuất này đã bị từ chối.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Người phát ngôn của FFIRI cho biết: “Mặc dù đã nộp lịch trình chuẩn bị cho giải đấu từ rất sớm, ĐT Iran một lần nữa lại gặp phải những hạn chế do ban tổ chức đặt ra, ảnh hưởng đến việc thực hiện các kế hoạch của ban huấn luyện”.

Đồng thời, người phát ngôn của FFIRI giải thích thêm rằng trận đấu diễn ra lúc 12h trưa theo giờ địa phương tại Los Angeles nên Iran đã đề nghị được đến thành phố này trước hai ngày nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu, hoàn tất buổi tập cuối cùng và hoàn thiện công tác chuẩn bị chuyên môn. Mặc dù vậy, phía Iran khẳng định yêu cầu này tiếp tục bị bác bỏ.

“Tuy liên đoàn đã đưa ra những lý do kỹ thuật nhưng yêu cầu này một lần nữa đã bị từ chối. Liên đoàn sẽ chính thức bày tỏ sự không hài lòng và gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA thông qua các kênh thích hợp” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Sự việc càng trở nên căng thẳng sau trận hòa 2-2 giữa Iran và New Zealand tại Los Angeles. Tiền đạo chủ lực Mehdi Taremi đã công khai chỉ trích cách đối xử mà ĐT của anh đang phải đối mặt, đồng thời kêu gọi FIFA can thiệp. Trước đó, Iran đã phải chuyển đại bản doanh từ bang Arizona sang Tijuana do những diễn biến phức tạp liên quan đến tình hình chính trị và an ninh. Ngoài ra, một số thành viên trong phái đoàn cũng được cho là gặp khó khăn trong quá trình xin thị thực nhập cảnh.

Sau trận đấu với New Zealand, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đến thăm phòng thay đồ của ĐT Iran. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, HLV Amir Ghalenoei cùng Mehdi Taremi tiếp tục bày tỏ sự thất vọng vì đội bóng bị yêu cầu rời Los Angeles ngay lập tức để quay trở lại Mexico.

Thế nhưng, chính quyền Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ những cáo buộc từ phía Iran. Andrew Giuliani - Giám đốc điều hành Nhóm đặc nhiệm FIFA thuộc Nhà Trắng, khẳng định, ĐT Iran đã được thông báo rõ về các quy định nhập cảnh ngay từ trước giải đấu.

Trả lời phỏng vấn trên CBS News, ông Andrew Giuliani cho biết: “ĐT Iran sẽ được phép đến vào ngày trước trận đấu. Họ sẽ được yêu cầu rời đi vào ngày trận đấu kết thúc, tức là tối hôm đó. Và họ có thể làm điều đó một lần nữa ở Los Angeles”.

Theo Giuliani, quy trình tương tự cũng sẽ được áp dụng đối với trận đấu cuối cùng của Iran tại vòng bảng gặp Ai Cập ở Seattle. Ông nhấn mạnh rằng các quy định này đã được phổ biến từ trước và không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào nhằm vào ĐT Iran.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Iran tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Điều này khiến những tranh cãi bên lề World Cup 2026 càng trở nên nóng hơn, đồng thời đặt FIFA vào vị thế phải cân bằng giữa các yêu cầu an ninh, công tác tổ chức và quyền lợi chuyên môn của các đội tuyển tham dự giải đấu.