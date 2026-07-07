Thủ môn Vozinha lỡ hẹn V-League, người trong cuộc tiết lộ nguyên nhân

⚽ "Thời điểm vàng" đã trôi qua

Vozinha là một trong những cái tên gây chú ý nhất của World Cup 2026 khi góp công giúp đội tuyển Cape Verde tạo nên hành trình đầy ấn tượng. Dù đã bước qua tuổi 40, thủ thành này vẫn gây ấn tượng mạnh với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trước các đối thủ lớn, qua đó lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng sau giải đấu.

Vozinha trong tình huống đối mặt với Messi ở trận đấu giữa Argentina và Cape Verde.

Tại Việt Nam, chuyên gia chuyển nhượng Nguyễn Minh Châu từng tiết lộ đã đứng ra kết nối để đưa Vozinha sang thi đấu tại V-League. Tuy nhiên, thương vụ đến nay vẫn chưa thể hoàn tất. Mới đây, ông Nguyễn Minh Châu đã có những chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân khi lý giải nguyên nhân khiến kế hoạch không thành hiện thực.

Theo nhà môi giới này, việc chiêu mộ một cầu thủ lớn tuổi cũng giống như đầu tư vào một mảnh đất có tiềm năng tăng giá. Nếu nhìn thấy giá trị từ sớm thì phải nhanh chóng chốt thương vụ, bởi khi cầu thủ thi đấu bùng nổ và được nhiều đội bóng chú ý, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Chốt một hợp đồng cầu thủ luống tuổi cũng giống như mua một miếng đất ruộng. Nếu nhắm trong tương lai gần lô đất đó sẽ ngon thì phải xuống tiền ngay. Chứ chờ đến khi đường sá mở ra, giá tăng lên thì còn mua gì nữa", ông Nguyễn Minh Châu ví von.

⚽ Chỉ ra nguyên nhân khiến thương vụ đổ bể

Chuyên gia chuyển nhượng này cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng ông chỉ "đánh bóng tên tuổi" khi từng công khai khả năng đưa Vozinha đến Việt Nam. Ông Châu khẳng định đã rất thận trọng trong từng phát ngôn và có nhiều năm kinh nghiệm làm môi giới cầu thủ tại V-League cũng như các thị trường Đông Nam Á và châu Phi.

Vozinha vẫn đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay World Cup 2026.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Minh Châu cho rằng nguyên nhân chính khiến thương vụ không thành nằm ở sự thiếu quyết đoán của phía đội bóng quan tâm. "Câu chuyện ở đây là do người mua thiếu quyết liệt ở thời điểm dễ nhất và quan trọng nhất. Còn bên môi giới thì tôi đã vạch đường rồi, đặt gạch, xuống tiền thì quất thôi, quất không được thì tôi đền hợp đồng, đơn giản mà", ông Nguyễn Minh Châu nhấn mạnh.

⚽ Vozinha được đồn đoán có thể sát cánh Messi

Trong lúc cơ hội sang V-League dần khép lại, tương lai của Vozinha vẫn là chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm. Theo nhiều nguồn tin, thủ môn 40 tuổi đang nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và Brazil sau những màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2026.

Đáng chú ý, Inter Miami – đội bóng sở hữu siêu sao Lionel Messi được cho là đã đưa Vozinha vào danh sách mục tiêu nhằm bổ sung kinh nghiệm cho vị trí thủ môn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Vozinha vẫn chưa đạt thỏa thuận với bất kỳ CLB nào.

Thủ thành người Cape Verde hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay GD Chaves và đang cân nhắc các lựa chọn trước khi quyết định bến đỗ tiếp theo. Việc chưa thể cập bến V-League vì thế được xem là một cơ hội đáng tiếc, trong bối cảnh giá trị của Vozinha đã tăng lên đáng kể sau kỳ World Cup thành công nhất trong sự nghiệp.