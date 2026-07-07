Rực lửa Tây Ban Nha đấu Bồ Đào Nha tại World Cup: Yamal có bị Mendes "bắt chết" không?

So với các ngôi sao có mặt tại World Cup 2026 như Messi, Mbappe, Haaland hay Harry Kane, Lamine Yamal đang có phần hơi "trầm". Tài năng trẻ người Tây Ban Nha tới dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong tình trạng chưa hồi phục 100% thể lực cũng như phong độ.

Mendes đang kèm Yamal rất chắc

Mặc dù vậy, màn trình diễn của Yamal đang tốt dần lên theo thời gian. Đối đầu với Bồ Đào Nha là cơ hội để cầu thủ đang chơi cho Barcelona thể hiện tài năng. Yamal sẽ tái ngộ với Nuno Mendes, cầu thủ đã "bắt chết" tài năng trẻ người Tây Ban Nha trong những cuộc đối đầu ở CLB lẫn chung kết UEFA Nations League.

Trong cuộc đối đầu, Yamal cũng đang gặp cực nhiều trước Nuno Mendes. Hậu vệ cánh của Bồ Đào Nha vừa nhanh, khỏe lại có đầu có. Bởi vậy, số 19 của Tây Ban Nha thường xuyên bị đối thủ bắt chặt. Ngay cả trò "xâu kim" của Yamal cũng bị bắt bài.

Pha bóng ấn tượng nhất của Yamal có lẽ là pha cứa lòng rất đẹp ở phút 16. Đáng tiếc, thủ thành của Bồ Đào Nha đã có ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc và bay người cứu thua đẳng cấp.