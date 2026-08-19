Kane vượt Mbappe là trung phong số 1 thế giới, sáng cửa đua Quả bóng Vàng

Kane bùng nổ với 61 bàn thắng, chạm tay vào Quả bóng vàng

Harry Kane vừa trải qua một trong những mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp. Trong màu áo đạo người Anh ghi tới 61 bàn thắng sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường Bayern Munich, đồng thời có những đóng góp quan trọng giúp đội bóng xứ Bavaria chinh phục hàng loạt danh hiệu.

Kane bùng nổ với 61 bàn thắng, chạm tay vào Quả bóng vàng

Riêng tại Bundesliga, Kane kết thúc mùa giải với 36 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 31 lần ra sân. Những con số này cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của chân sút người Anh trong suốt mùa giải.

Không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích cá nhân, Kane còn cùng Bayern bảo vệ thành công chức vô địch Bundesliga, đồng thời giành thêm Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal) và Siêu cúp Đức. Sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn cùng Bayern, anh tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.

Dấu ấn World Cup và trở ngại lớn trong cuộc đua

Phong độ của Kane còn được kéo dài lên đội tuyển Anh tại World Cup. Anh ghi 6 bàn thắng, qua đó vượt qua Gary Lineker để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Anh tại sân chơi này.

Tuy nhiên, hành trình của Kane cùng "Tam sư" dừng lại ở bán kết sau thất bại trước Argentina. ĐT Anh không thể tiến vào trận đấu cuối cùng trở thành một trong những điểm trừ lớn đối với cơ hội giành Quả bóng vàng của Kane.

Ở cấp CLB, Bayern Munich cũng không thể góp mặt ở chung kết Champions League khi thất bại trước PSG tại bán kết. Đáng chú ý, PSG sau đó đã lên ngôi vô địch. Đây được xem là trở ngại đáng kể nhất trong hồ sơ tranh Quả bóng vàng của Kane, dù thành tích cá nhân và bộ sưu tập danh hiệu của anh vẫn rất nổi bật.

Khi được hỏi về cơ hội giành giải thưởng danh giá này, Kane tỏ ra khá bình thản và không muốn tự đưa ra dự đoán. Anh nói: "Giải thưởng Quả bóng vàng không nằm trong tay tôi. Tôi đã làm hết sức mình về mặt trình diễn. Giờ đây, mọi chuyện phụ thuộc vào phiếu bầu, ý kiến của mọi người và giới truyền thông".

Kane vượt Mbappe, được ESPN xếp số 1 thế giới

Nếu Kane giữ thái độ khiêm tốn, huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthäus lại dành cho anh sự ủng hộ mạnh mẽ. Cựu tiền vệ này xem Kane là một trong những ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng và đặc biệt đánh giá cao sự ổn định mà chân sút người Anh duy trì xuyên suốt mùa giải.

Kane vượt Mbappe, được ESPN xếp số 1 thế giới

Matthäus, việc Kane không thể góp mặt ở chung kết World Cup và Champions League là điểm yếu lớn nhất trong cuộc đua. Dẫu vậy, với 61 bàn thắng, những danh hiệu cùng Bayern và màn trình diễn nổi bật tại World Cup, Kane vẫn có đầy đủ cơ sở để mơ về giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá.

Đáng chú ý, ESPN cũng đưa Kane lên vị trí số 1 trong danh sách các tiền đạo cắm hàng đầu. Trong cuộc tranh luận về vị trí tiền đạo, Kane được đánh giá cao hơn Kylian Mbappe, trong khi Haaland được cho là vẫn có thể tạo ra cuộc tranh luận về vị trí phía trên Mbappe.

Với Kane, câu trả lời cuối cùng cho cuộc đua Quả bóng vàng vẫn nằm trong tay các lá phiếu. Nhưng sau một mùa giải ghi 61 bàn, giành nhiều danh hiệu cùng Bayern và tạo dấu ấn lịch sử tại World Cup, đội trưởng tuyển Anh hoàn toàn có quyền mơ về khoảnh khắc được xướng tên.