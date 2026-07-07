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World Cup 2026

Rực lửa Bồ Đào Nha đại chiến Tây Ban Nha: Ronaldo săn duyên xưa trước "Bò tót"

Sự kiện: World Cup 2026 Cristiano Ronaldo

Ronaldo chỉ có đúng 1 lần lập được hat-trick tại World Cup và vừa hay đó lại là lưới của ĐT Tây Ban Nha.

   

Trước khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bắt đầu, Cristiano Ronaldo đã xác nhận đây là lần cuối cùng siêu sao này dự World Cup 2026. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi CR7 đã bước sang tuổi 41. Dù khát khao vẫn còn cháy bỏng nhưng rõ ràng tuổi tác đã ảnh hưởng tới phong độ của Ronaldo rất nhiều.

Ronaldo nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trước Yamal

Ronaldo nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trước Yamal

Tuy nhiên, một điểm đáng đáng chú ý là Ronaldo rất "thích" mảnh lưới của ĐT Tây Ban Nha trong những năm gần đây. Lần duy nhất CR7 lập được hat-trick tại World Cup là vào lưới Tây Ban Nha vào năm 2018. Lần đối đầu gần nhất, Ronaldo cũng có 1 bàn thắng giúp Bồ Đào Nha vượt qua Tây Ban Nha tại chung kết UEFA Nations League. Đó là cái duyên Ronaldo cần tìm trong trận đấu này.

Trong cuộc đối đầu lần này, CR7 đang chơi cực kỳ nỗ lực. Ngay ở đầu trận đấu, Ronaldo đã tung ra cú dứt điểm cực căng ở bên góc phải. Thủ thành Unai Simon của Tây Ban Nha không dám bắt gọn mà phải đấm bóng chịu quả phạt góc để đảm bảo an toàn.

Cuối hiệp, siêu sao người Bồ Đào Nha có cơ hội khá tốt khi Felix trả bóng ngược ra đúng chỗ của Ronado. Siêu sao 41 tuổi quyết định ngả người móc bóng nhưng bóng đi quá nhẹ nên Simon kịp thời băng về.

Ronaldo xác nhận đá kỳ World Cup cuối, móc mỉa nhà báo trước ngày đấu Tây Ban Nha
Ronaldo xác nhận đá kỳ World Cup cuối, móc mỉa nhà báo trước ngày đấu Tây Ban Nha

Cristiano Ronaldo đã có những phát biểu đáng chú ý trước ngày Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 (2h, 7/7).

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/07/2026 01:50 AM (GMT+7)
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