Thông tin bảng J FIFA World Cup 2026: Ai đủ sức ngăn bước Argentina?
TPO - Bảng J FIFA World Cup 2026 hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn giữa các đại diện đến từ ba châu lục. Đương kim vô địch Argentina được đánh giá vượt trội về lực lượng và kinh nghiệm, song Austria và Algeria đều sở hữu đủ năng lực để cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Jordan bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử với khát vọng tạo nên bất ngờ, hứa hẹn biến cuộc đua tại bảng đấu này trở nên khó lường.
HLV Scaloni tiết lộ Messi đã có thể tập luyện một phần giáo án cùng đồng đội sau quãng thời gian phải tập riêng.
Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/06/2026 09:34 AM (GMT+7)