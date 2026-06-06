Những cái nhất trong đội hình 48 đội tuyển dự World Cup 2026

Giải đấu đóng góp nhiều cầu thủ nhất: Ngoại hạng Anh

Giải Ngoại hạng Anh đóng góp tới hơn 200 cầu thủ thi đấu ở kỳ World Cup lần này, áp đảo hoàn toàn so với phần còn lại. Quân số thi đấu tại Anh phủ sóng ở hầu hết các đội tuyển tham dự giải, từ các ứng viên vô địch cho đến những đội lót đường.

Xếp sau Premier League là La Liga. Giải VĐQG Tây Ban Nha là nơi các tuyển thủ Brazil, Argentina, Colombia hay Uruguay… đang chơi bóng. Những "đại gia" như Real Madrid, Barcelona hay Atletico Madrid luôn sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Cầu thủ đắt giá nhất: Haaland, Mbappe và Yamal

Ngôi vị này không thuộc về một cá nhân đơn lẻ mà được chia sẻ bởi 3 cái tên đình đám nhất bóng đá đương đại: Kylian Mbappe (Pháp), Erling Haaland (Na Uy) và thần đồng Lamine Yamal (Tây Ban Nha). Cả 3 đều được chuyên trang thống kê Transfermarkt định giá ở mức kỷ lục 200 triệu euro.

Nếu như Mbappe và Haaland đại diện cho sự thống trị về khả năng săn bàn thì Lamine Yamal lại là minh chứng cho một tài năng toàn diện. Yamal vừa có thể đi bóng tạo cơ hội cho đồng đội, vừa có thể tự mình làm tung lưới với những pha cứa lòng đẳng cấp cao. Sự góp mặt của cả ba hứa hẹn tạo nên những màn so tài cá nhân bùng nổ bậc nhất tại giải đấu.

Đội hình đắt giá nhất thuộc về tuyển Pháp. Les Bleus được Transfermarkt định giá 1,56 tỷ euro, cao hơn nhiều so với đội hình đắt giá thứ 2 là Anh (1,37 tỷ euro).

Đội tuyển trẻ nhất: Bờ Biển Ngà

Đại diện đến từ châu Phi, Bờ Biển Ngà có tuổi trung bình thấp nhất giải đấu, chỉ dao động quanh con số 25,5 tuổi. Sau giai đoạn chuyển giao thế hệ, "Những chú voi" đang sở hữu lứa tài năng trẻ đầy triển vọng, thi đấu nổi bật tại châu Âu. Nhiều trụ cột như Yan Diomande, Amad Diallo, Ousmane Diomande… của đội tuyển này chưa bước qua tuổi 23.

Đội tuyển giàu kinh nghiệm nhất

Trái ngược hoàn toàn với Bờ Biển Ngà, đại diện của khu vực châu Á là Iran trở thành tập thể "lão tướng" nhất giải đấu với độ tuổi trung bình chạm ngưỡng 30,46 tuổi. Ban huấn luyện của đội bóng Tây Á này vẫn đặt trọn niềm tin vào bộ khung gồm những cựu binh đã dạn dày sương gió qua nhiều kỳ đấu quốc tế như Ghoddos, Taremi…

Kinh nghiệm trận mạc phong phú, bản lĩnh thi đấu và sự gắn kết lâu năm là điểm tựa vững chắc của Iran. Dù vậy, đứng trước một giải đấu khắc nghiệt kéo dài với thể thức 48 đội, vấn đề phân phối thể lực của các trụ cột lớn tuổi chắc chắn sẽ là một bài toán chiến thuật vô cùng nan giải.

Cầu thủ lớn tuổi nhất: Craig Gordon

Kỷ lục về tuổi tác tại kỳ World Cup 2026 thuộc về thủ môn Craig Gordon của đội tuyển Scotland. Lão tướng sinh năm 1982 bước vào giải đấu khi đã 43 tuổi 162 ngày, vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn khác để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất.

Câu chuyện của Gordon là một biểu tượng tuyệt vời về ý chí vươn lên và sự bền bỉ đáng kinh ngạc, đặc biệt khi anh từng phải vật lộn với những chấn thương kinh hoàng tưởng chừng đã cướp đi sự nghiệp. Gordon cũng từng chia tay đội tuyển Scotland trước khi trở lại ở vòng loại World Cup vừa qua.

Cầu thủ trẻ nhất

Ở một thái cực hoàn toàn đối lập với Craig Gordon, viên ngọc thô đang lên của bóng đá Mexico - Gilberto Mora - sẽ là cầu thủ trẻ tuổi nhất góp mặt tại giải đấu khi mới 17 tuổi 240 ngày. Khoảng cách tuổi tác giữa tài năng trẻ này và người già nhất giải lên tới gần 26 năm, bằng cả một thế hệ cầu thủ.

Cầu thủ cao nhất: Florian Wigele

Kỷ lục về chiều cao tại giải đấu năm nay thuộc về "người khổng lồ" trong khung gỗ của tuyển Áo, thủ môn Florian Wigele, với thông số lên tới 2m05. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đề cao các tình huống bóng bổng và những pha dàn xếp đá phạt cố định, một sải tay dài cùng chiều cao vượt trội mang lại cho Wigele lợi thế tuyệt đối trong việc làm chủ không gian vòng cấm địa.

Nhiều cầu thủ khác cũng vượt mốc 2 mét như Florian Wigele gồm Dan Burn (Anh, 2m01), Álvaro Montero (Colombia, 2m01)… Và họ sẽ là vũ khí trong tay áo của các đội tuyển sở hữu mình.

Cầu thủ thấp nhất: Cesar Yanis

Trái ngược với Florian Wigele, tiền vệ chạy cánh Cesar Yanis của tuyển Panama là người có thể hình khiêm tốn nhất giải với chiều cao vỏn vẹn 1m60. Khoảng cách chênh lệch giữa anh và cầu thủ cao nhất giải lên tới gần nửa mét.

Yanis sở hữu trọng tâm cực thấp, giúp anh có khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, xoay sở trong không gian hẹp linh hoạt và tốc độ xuất phát đoạn ngắn đáng gờm, thường xuyên gây ra sự khó chịu cho những hậu vệ biên to cao.

Đội tuyển có chiều cao trung bình "khủng" nhất: Bosnia & Herzegovina

Đại diện đến từ bóng đá châu Âu, Bosnia & Herzegovina, tiếp tục duy trì truyền thống khi sở hữu một đội hình lý tưởng, dẫn đầu toàn giải về thông số chiều cao trung bình với chiều cao 1m87.

Thể hình vượt trội này là đặc trưng của các đội bóng vùng Balkan, giúp họ tạo ra sức ép nghẹt thở trong các pha tranh chấp tay đôi và biến mọi tình huống phạt góc hay đá phạt trực tiếp thành những cơ hội ghi bàn nguy hiểm.

Đội tuyển thấp nhất: Saudi Arabia

Saudi Arabia là tập thể có thông số chiều cao trung bình thấp nhất giải đấu, chỉ đạt 1m78. Họ xếp dưới cả những đội tuyển vốn không được đánh giá cao về thể hình như Nam Phi, Qatar hay Mexico.

Bất lợi về mặt không chiến là điều hiển nhiên, nhưng đại diện châu Á lại biết cách khỏa lấp điểm yếu này bằng việc xây dựng một lối chơi đồng đội, chú trọng vào khả năng kiểm soát bóng ngắn, phối hợp nhóm và pressing liên tục.

Saudi Arabia cũng là đội tuyển hiếm hoi ở World Cup 2026 chỉ dùng cầu thủ thi đấu trong nước. Saudi Arabia và Qatar, mỗi đội có tới 25/26 tuyển thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia của mình.

Các đội tuyển không dùng "cầu thủ nội"

Khái niệm "cầu thủ nội" ở đây là thi đấu trong nước. Có tới 6 đội tuyển bao gồm Senegal, Uruguay, Bờ Biển Ngà, Cape Verde, CHDC Congo và Curacao mang đến giải đội hình không có cầu thủ nào đang thi đấu ở giải quốc nội. Thậm chí với Cape Verde hay Curacao, rất nhiều tuyển thủ của họ còn sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.