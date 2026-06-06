Những siêu sao sẽ định đoạt sức hấp dẫn của World Cup 2026

Mbappe và Yamal – Hai thế hệ, một khát vọng chinh phục

Kylian Mbappe bước vào World Cup 2026 ở tuổi 27, độ tuổi được xem là đỉnh cao sự nghiệp của một cầu thủ. Sau chức vô địch thế giới năm 2018 và Chiếc giày vàng tại World Cup 2022, tiền đạo người Pháp tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Mùa giải vừa qua, anh ghi 25 bàn và có 5 kiến tạo trong 31 trận La Liga cho Real Madrid, đồng thời duy trì chuỗi sáu mùa liên tiếp ghi ít nhất 25 bàn ở giải vô địch quốc gia.

Mbappe và Yamal được kỳ vọng lớn ở World Cup năm nay

Với tốc độ, khả năng rê dắt và dứt điểm thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới, Mbappe được kỳ vọng sẽ là đầu tàu đưa tuyển Pháp tiến sâu, thậm chí hướng tới trận chung kết trên sân MetLife ngày 19/7. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp để lại dấu ấn đậm nét, chân sút sinh năm 1998 đứng trước cơ hội khẳng định vị thế biểu tượng của bóng đá thế hệ mới.

Trong khi đó, Lamine Yamal đại diện cho tương lai của bóng đá thế giới. Dù mới chuẩn bị bước sang tuổi 19 trong thời gian diễn ra giải đấu, ngôi sao của Barcelona đã sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao đáng kinh ngạc. Từng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Euro năm 2024 khi mới 16 tuổi, Yamal được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Tây Ban Nha nhờ kỹ thuật, tư duy chiến thuật và sự tự tin vượt xa tuổi đời.

Những nhạc trưởng có thể quyết định cuộc chơi

Bồ Đào Nha sở hữu một trong những tuyến giữa được đánh giá mạnh nhất giải đấu, với Bruno Fernandes là trung tâm. Ở tuổi 31, thủ quân MU tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng 9 bàn thắng cùng 22 kiến tạo trong 37 trận mùa vừa qua. Anh cũng là nhân tố quan trọng giúp Bồ Đào Nha đăng quang UEFA Nations League 2025.

Bên cạnh Fernandes, Vinicius Junior là niềm hy vọng số một trên hàng công Brazil. Ngôi sao 25 tuổi đã vượt mốc 100 bàn thắng cho Real Madrid và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với ba chức vô địch La Liga cùng hai Champions League. Tốc độ bùng nổ và khả năng tạo đột biến giúp Vinicius trở thành một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất giải đấu.

Một cái tên khác rất đáng chờ đợi là Erling Haaland. Sau nhiều năm lỡ hẹn với sân chơi World Cup, chân sút người Na Uy cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với 112 bàn thắng trong 132 trận cho Man City trong bốn mùa giải gần nhất, Haaland được ví như “đầu máy xe lửa mất kiểm soát” khi lao về phía khung thành đối phương. Nếu duy trì hiệu suất ấy, tiền đạo cao 1m96 hoàn toàn có thể trở thành cơn ác mộng của mọi hàng thủ.

Messi, Ronaldo và những chương cuối của các huyền thoại

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là sân khấu cuối cùng của hai biểu tượng lớn nhất bóng đá đương đại: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Messi, người đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch thế giới năm 2022, sẽ bước sang tuổi 39 trong thời gian diễn ra giải đấu. Với 793 bàn thắng trong sự nghiệp và khả năng tạo khác biệt bằng những khoảnh khắc thiên tài, thủ quân Argentina vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của nhà đương kim vô địch.

Messi, Ronaldo và những chương cuối của các huyền thoại

Ở phía bên kia, Ronaldo tiếp tục thách thức mọi giới hạn của tuổi tác. Bước sang tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể với tổng cộng 973 bàn thắng sau 1.320 trận đấu, trong đó có kỷ lục 143 bàn cho đội tuyển quốc gia. Cách HLV Roberto Martinez sử dụng CR7 trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt của mùa hè Bắc Mỹ sẽ là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất giải đấu.

Ngoài hai huyền thoại kể trên, World Cup 2026 còn có thể chứng kiến sự bùng nổ của những gương mặt như Desire Doue, Son Heung-min hay Harry Kane. Từ nhà vô địch Champions League trẻ tuổi của Pháp, biểu tượng bóng đá châu Á cho tới niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà Mỹ, tất cả đều mang trong mình cơ hội biến mùa hè năm nay thành dấu mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp.