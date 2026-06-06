Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Chile: "Quân xanh" vừa sức của đội Ronaldo (Giao hữu)
(0h45, 7/6, giao hữu ĐTQG) Bồ Đào Nha được kỳ vọng tiếp tục thể hiện sức mạnh khi tiếp đón Chile ở trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Trong khi đội chủ nhà sở hữu phong độ ấn tượng, Chile vẫn đang loay hoay trong quá trình tái thiết.
Giao Hữu | Bồ Đào Nha - Chile |
Điểm
Costa
Cancelo
Ruben Dias
Inacio
Nuno Mendes
Joao Neves
Vitinha
Bruno Fernandes
Bernardo Silva
Cristiano Ronaldo
Felix
Điểm
Vigouroux
Suazo
Maripan
Roman
Sierralta
Loyola
Cepeda
Millan
Osorio
Mendez
Tapia
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Bồ Đào Nha thử nghiệm hàng công
Ronaldo cùng các đồng đội đã sẵn sàng cho World Cup năm nay
Bồ Đào Nha sẽ có màn tiếp đón Chile trong trận giao hữu quan trọng nhằm hoàn thiện những phương án chiến thuật cuối cùng trước World Cup 2026. Đội bóng của HLV Roberto Martínez được kỳ vọng chơi tấn công chủ động, gây sức ép lớn để kiểm chứng khả năng vận hành của hàng công cũng như đánh giá các lựa chọn nhân sự tối ưu.
Điểm tựa của đội chủ nhà là phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng với 17 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 2 thất bại trong 20 trận gần nhất. Tuyến giữa gồm Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves và Bernardo Silva hứa hẹn sẽ tạo nên sự khác biệt nhờ khả năng sáng tạo và kiểm soát thế trận.
Chile đối mặt thử thách lớn
Ở chiều ngược lại, Chile vẫn đang trong quá trình tái thiết và chưa cho thấy sự ổn định cần thiết. Hàng thủ của đại diện Nam Mỹ thường gặp khó khăn trước các đối thủ áp dụng lối chơi pressing cường độ cao, điều có thể trở thành điểm yếu chí mạng trước Bồ Đào Nha.
Thống kê sân khách cũng không ủng hộ Chile khi họ đã trải qua 16 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, với 3 trận hòa và 13 thất bại. Dù vẫn sở hữu tinh thần thi đấu máu lửa đặc trưng, đội khách được dự báo sẽ phải chịu sức ép rất lớn trước những đợt tấn công liên tục từ dàn sao bên phía đội chủ nhà.
Trong kỳ World Cup hứa hẹn là cuối cùng cho mỗi người, Messi và Ronaldo đều đang gánh trên vai trọng trách to lớn cho Argentina & Bồ Đào Nha.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/06/2026 17:45 PM (GMT+7)