HLV Scaloni báo tin vui về Messi, ĐT Argentina dễ mất 9 SAO khi đấu Honduras

Scaloni báo tin vui về Messi

Chỉ chưa đầy một tuần nữa là ĐT Argentina sẽ chính thức bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup nhưng mọi thứ vẫn đang rất ngổn ngang với HLV Scaloni. “Những vũ công Tango” sẽ có trận giao hữu với Honduras (7h, 7/6) và Iceland (7h30, 10/6) trước khi đối đầu với Algeria ở bảng J (8h, 17/6).

Scaloni tiết lộ Messi đã trở lại tập luyện cùng ĐT Argentina

Vấn đề của ĐT Argentina là có quá nhiều thành viên chấn thương khi 9/26 cầu thủ chưa thể tập luyện bình thường. HLV Scaloni trấn an người hâm mộ nhưng xác nhận những cầu thủ này sẽ không thể tham dự 2 trận giao hữu tới đây.

“Một số cầu thủ đang trong quá trình hồi phục và phải tập riêng. Khi tôi quyết định danh sách, tôi đã biết tình trạng của họ nên mọi người không cần phải lo lắng. Tôi sẽ không mạo hiểm với bất kỳ trường hợp nào hết. Họ sẽ không thi đấu trong hai trận giao hữu sắp tới”.

Khi được hỏi về siêu sao Lionel Messi, một trong chín cầu thủ đang phải hồi phục, Scaloni cho biết thêm. “Leo đang hồi phục tốt. Cậu ấy đã có thể tham gia một phần buổi tập cùng toàn đội. Đó là tín hiệu đáng mừng khi Messi không cần phải cách ly hoàn toàn nữa. Thậm chí chúng tôi đang xem xét khả năng cậu ấy có thể ra sân vài phút trong trận đấu với Honduras hoặc Iceland sắp tới”.

Argentina dễ vắng 9 sao khi đối đầu với Honduras

Theo TyC Sports, Nico Gonzalez và Cristian Romero, hai cầu thủ lên tuyển với chấn thương rách cơ đùi và bong gân dây chằng đã bình phục và bắt đầu tập luyện cùng toàn đội. Tương tự như vậy là trường hợp của Molina. Tuy nhiên, ba cầu thủ này nhiều khả năng vào sân từ ghế dự bị hoặc thậm chí là không được dùng tới trong trận gặp Honduras.

Trong khi đó, Julian Alvarez đang bị chấn thương bong gân mắt cá chân trái hành hạ sau trận bán kết cúp C1 với Arsenal. E.Martinez vẫn phải tập luyện với 1 tay do gãy ngón áp út trong trận chung kết Europa League.

Lionel Messi bị căng cơ gân kheo trái trong trận cuối đá cho Inter Miami. Đây là loại chấn thương siêu sao người Argentina thường xuyên gặp phải trong 2 năm gần đây. Tuy nhiên, rất khó để nói chính xác Messi có thể tái xuất lúc nào.

Ngoài ra, ba cầu thủ khác khiến Scaloni phải lo lắng là Montiel, Paredes và Nico Paz. Tất cả đều trong quá trình hồi phục chậm. HLV trưởng của Argentina khẳng định không muốn thay thế ai và chỉ đưa ra quyết định trong trường hợp bất khả kháng.