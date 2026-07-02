Video bóng đá Bỉ - Senegal: Người hùng Lukaku, rượt đuổi hấp dẫn (World Cup)

ĐT Bỉ tiến vào vòng 1/16 World Cup 2026 là đội đầu bảng D và đối thủ đầu tiên của họ ở vòng đấu này là Senegal, đội xếp thứ 3 bảng I. Đại diện tới từ châu Phi có nhiều sự thay đổi khi Jackson, Koulibaly đều bị đẩy lên ghế dự bị. Bỉ khởi đầu mạnh mẽ nhưng dần dần, thế trận thuộc về Senegal.

Senegal chơi kiên nhẫn trước Bỉ

Đại diện tới từ châu Phi kiên nhẫn phối hợp và cuối cùng cũng có thành quả. Phút 25, Mane tạt bóng và Sarr bật cao đánh đầu hiểm hóc. Bóng đập cột dọc nảy ra và Diarra băng vào đá bồi tung lưới Courtois. Mặc dù rất nỗ lực nhưng ĐT Bỉ không tìm được bàn gỡ trong hiệp một.

Sang hiệp hai, HLV Garcia sớm đưa Lukaku vào sân nhưng ĐT Bỉ lại phải nhận bàn thua thứ hai. Từ pha phất dài của đồng đội, Sarr đỡ bóng chuẩn xác và đá luôn trên không. Bóng quá gần nên Courtois không có cơ hội cứu thua. Bỉ không còn gì để mất nên dồn lên nhưng họ quá bế tắc.

Tưởng như Bỉ đã buông xuôi, bất ngờ lại tới. Phút 86, Lukaku băng vào dứt điểm cận thành khiến thủ môn của Senegal không kịp phản xạ. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi chỉ 3 phút sau, thủ môn Senegal mắc sai lầm và Tielemans đánh đầu cận thành để cân bằng tỉ số 2-2. Đây cũng là tỉ số sau 90 phút.

Tỉ số hiệp một: ĐT Bỉ 2-2 ĐT Senegal (H1: 0-1)

Ghi bàn:

ĐT Bỉ: Lukaku 86', Tielemans 89'

ĐT Senegal: Diarra 25', Sarr 51'

Đội hình xuất phát

ĐT Bỉ: Courtois, De Cuyper, Theate, Mechele, Castagne, Vanaken, Tielemans, Doku, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere

ĐT Senegal: Diaw, Diatta, Ciss, Niakhate, Jakobs, Diarra, Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Sarr, Mane