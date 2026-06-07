Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Thông tin bảng I FIFA World Cup 2026: Một ông lớn, ba kẻ thách thức

Sự kiện: World Cup 2026

TPO - Sự hiện diện của Pháp khiến bảng I có một ứng viên sáng giá cho ngôi đầu, nhưng phần còn lại hứa hẹn mang đến những màn cạnh tranh khó lường. Senegal sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ đáng gờm, Na Uy đặt kỳ vọng vào thế hệ vàng với Erling Haaland và Martin Odegaard, trong khi Iraq sẵn sàng đóng vai kẻ thách thức. Đây được xem là một trong những bảng đấu tiềm ẩn nhiều bất ngờ tại World Cup 2026.

Thông tin bảng I FIFA World Cup 2026: Một ông lớn, ba kẻ thách thức - 1

HLV Scaloni báo tin vui về Messi, ĐT Argentina dễ mất 9 SAO khi đấu Honduras
HLV Scaloni báo tin vui về Messi, ĐT Argentina dễ mất 9 SAO khi đấu Honduras

HLV Scaloni tiết lộ Messi đã có thể tập luyện một phần giáo án cùng đồng đội sau quãng thời gian phải tập riêng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 10:29 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN