Thông tin bảng I FIFA World Cup 2026: Một ông lớn, ba kẻ thách thức
TPO - Sự hiện diện của Pháp khiến bảng I có một ứng viên sáng giá cho ngôi đầu, nhưng phần còn lại hứa hẹn mang đến những màn cạnh tranh khó lường. Senegal sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ đáng gờm, Na Uy đặt kỳ vọng vào thế hệ vàng với Erling Haaland và Martin Odegaard, trong khi Iraq sẵn sàng đóng vai kẻ thách thức. Đây được xem là một trong những bảng đấu tiềm ẩn nhiều bất ngờ tại World Cup 2026.
HLV Scaloni tiết lộ Messi đã có thể tập luyện một phần giáo án cùng đồng đội sau quãng thời gian phải tập riêng.
Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/06/2026 10:29 AM (GMT+7)