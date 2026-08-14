Man City chính thức hỏi mua Enzo 110 triệu bảng: Khả năng "bom tấn" xảy ra bao nhiêu %?

Man City chính thức hỏi mua Enzo Fernandez

Ngay sau khi Chelsea đưa ra hạn chót cho vấn đề chuyển nhượng của Enzo Fernandez, Man City đã có động thái đáng chú ý. Theo tờ Sky Sports, đội chủ sân Etihad đã gửi lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng tới đội chủ sân Stamford Bridge để hỏi mua tiền vệ người Argentina.

Man City hỏi mua Enzo Fernandez với giá 110 triệu bảng

Con số này thấp hơn một chút so với mức giá 120 triệu bảng mà Chelsea đưa ra trước đó nhưng cũng đủ để đưa đôi bên vào bàn đàm phán. Theo tờ Athletic, “The Blues” muốn kết thúc thương vụ này càng nhanh càng tốt.

Đó là lý do HLV Alonso đưa ra tuyên bố hạn chót là 5 giờ chiều ngày 14/8 (theo giờ địa phương), tương đương với 23h ngày 14/8 theo giờ Việt Nam. Chelsea vốn khá “nóng mắt” với việc Man City bổ nhiệm Enzo Maresca làm HLV trưởng hồi hè vừa qua. Trước đó, ông thầy người Italia rời cương vị tại Stamford Bridge với khá nhiều mâu thuẫn.

Bởi vậy, Chelsea và Man City sẽ khó lòng nói chuyện tình cảm trong thương vụ này. Vậy khả năng Enzo Fernandez trở thành “bom tấn 100 triệu bảng” tiếp theo là bao nhiêu %?

Man City có nghiêm túc với thương vụ này không?

Câu trả lời là có. Mặc dù đã có Rodri và tân binh trị giá hơn 100 triệu bảng, Elliot Anderson nhưng Man City vẫn muốn có được Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina là cậu học trò cưng của HLV Enzo Maresca và ông thầy người Italia rất muốn tái hợp với cầu thủ này nếu có thể.

Enzo Fernandez rất hợp ý với Enzo Maresca

Man City cũng đã dọn đường sẵn cho Enzo khi quyết định bán Reijnders sang Al Qadsiah với giá 51 triệu bảng. Nên nhớ rằng, cầu thủ người Hà Lan mới chỉ chuyển sang sân Etihad từ mùa hè năm ngoái và thi đấu không phải là tệ. Động thái này cho thấy sự quyết tâm của Man City trong thương vụ này.

Việc bán Reijnders cũng giúp Man City giảm bớt áp lực bị Luật Công bằng tài chính “sờ gáy”. Hè này họ đang âm khoảng hơn 77 triệu bảng và nếu thương vụ Enzo Fernandez thành công, con số này sẽ nâng lên thành khoảng 140 triệu bảng, vẫn nằm trong ngưỡng cho phép.

Chelsea không mặn mà, Enzo cũng muốn ra đi

Trên thực tế, Chelsea không mặn mà trong việc giữ chân Enzo Fernandez cho lắm. Chiến lược chuyển nhượng của đội bóng này dưới thời chủ tịch Todd Boehly là có thể mua bất kỳ cầu thủ nào và cũng có thể bán bất kỳ ai miễn là đem về lợi nhuận. Lối chuyển nhượng có phần giống với bóng rổ này giúp thương vụ mua Enzo của Man City trở nên thực tế hơn.

Vị trí của Enzo trong đội hình của Chelsea cũng có một vài cái tên thay thế như Romeo Lavia hay Dario Essugo. Họ có thể để Cole Palmer lãnh trọng trách điều phối nhiều hơn trong trường hợp cần thiết. Điều đó cho thấy Enzo không phải là vị trí “bất khả xâm phạm” tại Chelsea.

Vấn đề còn nằm ở chính cầu thủ người Argentina. Từ cuối mùa trước, Enzo đã bày tỏ ý định ra đi sau khi mất niềm tin vào định hướng phát triển của CLB. Thời điểm ấy, đa phần đều nghĩ cầu thủ người Argentina muốn sang Real Madrid. Tuy nhiên, “Kền kền trắng” vẫn giữ bộ khung tiền vệ mùa trước nên Enzo không có cửa để chen chân.

Tuy nhiên, cơ hội chuyển sang Man City bất ngờ xuất hiện và hơn thế nữa, được làm việc với HLV yêu thích là điều Enzo Fernandez mong muốn. Có thể thấy, Man City đã có đủ điều kiện để kích hoạt thương vụ này. Giờ chỉ còn chờ xem họ có thể tìm ra mức giá tối ưu trên bàn đàm phán với Chelsea hay không.

Nếu thành công, đây có thể là "bom tấn 100 triệu bảng" nhanh nhất lịch sử bởi mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 48 tiếng.