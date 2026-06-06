Erling Haaland và ĐT Na Uy gây tranh cãi với bộ ảnh Viking trước thềm World Cup 2026

ĐT Na Uy bị chỉ trích vì bộ ảnh mang đậm chất Viking

Dù được nhiều người hâm mộ đánh giá là ý tưởng sáng tạo và đậm bản sắc Bắc Âu, bộ ảnh mới của ĐT Na Uy vẫn vấp phải làn sóng chỉ trích từ một số nhà bình luận và học giả tại quốc gia này. Một số ý kiến cho rằng hình ảnh này mang hơi hướng hiếu chiến và gợi nhắc đến các biểu tượng cực đoan.

Trong bộ ảnh được thực hiện nhằm quảng bá cho chiến dịch World Cup của ĐT Na Uy, Erling Haaland, Martin Odegaard cùng các đồng đội xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ thời đại Viking. Các cầu thủ tạo dáng với khiên, kiếm và đứng trước những chiếc thuyền dài truyền thống - biểu tượng nổi tiếng gắn liền với lịch sử hàng hải của người Viking tại Scandinavia.

Bộ ảnh mới của ĐT Na Uy. Ảnh: David Yarrow.

Đối với nhiều người hâm mộ, đây đơn thuần là một ý tưởng thú vị nhằm tôn vinh di sản văn hóa của Na Uy và tạo nên những hình ảnh độc đáo trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, một số ý kiến phản đối cho rằng việc khai thác hình tượng Viking là không phù hợp bởi thời đại này thường gắn liền với những cuộc chinh phạt, cướp bóc và chiến tranh kéo dài từ thế kỷ VIII đến sau trận Hastings năm 1066.

Dưới thời nhiều vị vua khác nhau, người Viking đã tiến hành hàng loạt cuộc đột kích và mở rộng lãnh thổ trên khắp châu Âu, để lại nhiều dấu ấn lịch sử nhưng cũng đi kèm những tranh cãi về tính bạo lực.

Nhà báo người Na Uy - Markus Slettholm của tờ Morgenbladet là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất. Ông cho rằng bộ ảnh mang tính bài ngoại và loại trừ do những liên tưởng lịch sử liên quan đến thời kỳ Viking. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Slettholm còn nhận định rằng chiến dịch hình ảnh này phần nào gợi nhớ đến những quan điểm từng được các nhóm cực hữu và tân Quốc xã khai thác trong quá khứ.

Trước đó, Slettholm cũng từng đăng tải bài viết với tiêu đề "Tại sao lại khó yêu mến ĐT Na Uy đến vậy?", trong đó đặt câu hỏi về cách đội tuyển đang xây dựng hình ảnh trước công chúng. Không chỉ bộ ảnh Viking bị chỉ trích, mẫu áo đấu sân nhà mới của Na Uy tại World Cup cũng trở thành chủ đề gây tranh luận.

Haaland trong bộ ảnh mới. Ảnh: David Yarrow.

Nhà nghiên cứu Jane Haug Skjoldli cho rằng thiết kế áo đấu mang vẻ ngoài quá nam tính và có những yếu tố dễ bị liên hệ với các phong trào cực hữu. Bà đặc biệt đề cập đến các ký tự mang phong cách rune (điều bí ẩn hay lời thì thầm) được in phía sau áo đấu, cho rằng đây là loại biểu tượng từng bị một số tổ chức cực đoan sử dụng trong quá khứ, dù bản thân chữ rune vốn là một phần của lịch sử và văn hóa Bắc Âu.

Những tranh cãi liên tiếp xung quanh bộ ảnh và áo đấu đã khiến câu chuyện vượt ra ngoài phạm vi thể thao, thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Trong một cuộc họp báo gần đây, huấn luyện viên trưởng ĐT Na Uy Stale Solbakken đã được hỏi về làn sóng chỉ trích này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy tỏ ra không quá quan tâm khi khẳng định rằng còn nhiều vấn đề lớn và quan trọng hơn cần tập trung thay vì dành thời gian cho cuộc tranh luận nói trên.

Người đứng sau bộ ảnh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng David Yarrow, người được chính Erling Haaland giới thiệu. Yarrow cho biết, mục tiêu của ông là đưa các cầu thủ thoát khỏi những khuôn mẫu chụp ảnh thể thao quen thuộc. Ông thừa nhận đã lường trước khả năng bộ ảnh gây tranh cãi nhưng mong muốn tái hiện tinh thần khám phá và những chuyến hải trình nổi tiếng của người Viking, những người từng được cho là đã vượt Đại Tây Dương để đặt chân đến châu Mỹ từ nhiều thế kỷ trước.

Theo Yarrow, ê-kíp đã đầu tư nghiêm túc để đảm bảo tính chân thực cho dự án. Họ sử dụng thuyền Viking thật, trang phục được thiết kế dựa trên tư liệu lịch sử thay vì các bộ đồ hóa trang thông thường. Nhiếp ảnh gia này nhấn mạnh rằng nếu thực hiện hời hợt hoặc chỉ chụp trong studio, ý tưởng có thể trở nên khiên cưỡng, nhưng cả đội đã nỗ lực để tái hiện hình ảnh một cách thuyết phục nhất.

Bất chấp những tranh cãi xuất hiện trên truyền thông, phản ứng từ phần lớn người hâm mộ lại khá tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng bộ ảnh thể hiện niềm tự hào dân tộc và bản sắc văn hóa của Na Uy. Trong khi đó, sự chú ý của các cầu thủ vẫn đang hướng về VCK World Cup 2026, nơi họ chuẩn bị bước vào vòng bảng với các đối thủ gồm Iraq, Senegal và đương kim á quân World Cup 2022 là Pháp.

Với sự hiện diện của những ngôi sao hàng đầu như Erling Haaland và Martin Odegaard, ĐT Na Uy được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn mạnh mẽ tại giải đấu. Tuy nhiên, trước cả khi trái bóng lăn, đội bóng Bắc Âu đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận văn hóa và xã hội hiếm thấy trong làng bóng đá thế giới.