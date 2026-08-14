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Dự đoán vòng khai mạc La Liga 2026/27: Real & Barca sáng cửa thắng, vì sao đá muộn?

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid Barcelona

Một số ông lớn như Real Madrid và Barcelona sẽ không đá vòng 1 La Liga giống như các đội bóng khác.

  

Real Madrid gặp đối mềm

Real Madrid đã có màn chạy đà khá thuận lợi trước thềm mùa giải 2026/27. Họ bất bại trong 4 trận với việc thắng 3 trận và có 1 trận hòa. Mourinho đến và đang mang tới tinh thần chiến đấu mới cho tập thể vốn rơi vào tình cảnh rệu rã vào mùa giải trước. 

Ở phiên chợ hè 2026, Real Madrid đã mang về nhiều tân binh chất lượng. Những Dumfries, Konate, Bernardo Silva, Diomande, Cucurella giúp Mourinho bổ sung đáng kể chất thép lẫn sự sáng tạo trên hàng công. 

Mourinho được kỳ vọng nhiều ở La Liga mùa giải 2026/27

Mourinho được kỳ vọng nhiều ở La Liga mùa giải 2026/27

Việc có lực lượng được bổ sung đáng kể cộng với những nhân tố chất lượng đang có trong đội hình như Mbappe, Valverde hay Vinicius sẽ giúp Real Madrid trở nên vô cùng đáng gờm. 

Ở vòng 1 La Liga, Real Madrid sẽ đá muộn. Họ chạm trán Real Sociedad vào 2h, 27/8. Điều đó có nghĩa "Los Blancos" còn đá 2 trận nữa mới đến trận mở màn, trong đó có 1 trận ở vòng 2 La Liga.

Sở dĩ họ đá muộn như vậy là bởi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã quy định rằng các đội bóng có nhiều cầu thủ tham gia bán kết hoặc chung kết World Cup 2026 có thể hoãn trận đấu mở màn giải La Liga đến ngày 25/8, 26/8 hoặc 27/8 (tính theo giờ địa phương). Biện pháp này nhằm mục đích tạo thêm thời gian phục hồi cho cầu thủ sau mùa hè vô cùng căng thẳng. Cả Barcelona và Real Madrid đều đáp ứng điều kiện đó.

Real Sociedad chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm đối với Real Madrid. Trong 8 lần gần nhất đôi bên chạm mặt nhau, đội chủ sân Bernabeu thắng tới 7 trận và chỉ nhận 1 thất bại. 

Chưa hết, Real Madrid còn có lợi thế đá trên sân nhà. "Los Blancos" có lúc thăng, lúc trầm, nhưng đá ở Bernabeu chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với mọi đối thủ của Real Madrid.

Barcelona giải mã Athletic Bilbao

Athletic Bilbao là 1 trong những đội được xem như "ngựa ô" ở La Liga. Nhưng không vì vậy mà Barcelona lo ngại khi chạm mặt đối thủ này ở vòng đấu mở màn (2h, 28/8). 

Những chiến thắng đậm trước Athletic Bilbao đã trở thành điều quá quen thuộc đối với Barcelona trong những mùa giải trở lại đây. Như trong 5 lần gần nhất 2 đội gặp nhau, đội chủ sân Camp Nou toàn thắng, ghi 15 bàn và thậm chí không để thủng lưới lần nào.

Athletic Bilbao còn phải đá trên sân của Barcelona ở trận cầu này. Vốn dĩ Athletic Bilbao không phải đội giỏi thi đấu trên sân khách. Ở mùa giải đã qua, những thất bại của đội bóng này phần lớn diễn ra khi rời xa thánh địa San Mames. 

Barcelona tỏ ra trội hơn Athletic Bilbao về mọi mặt

Barcelona tỏ ra trội hơn Athletic Bilbao về mọi mặt

Barcelona có nhiều nhân tố đã cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup. Điều này càng khẳng định cho sức mạnh của đoàn quân HLV Flick. 

Chiến thắng tất nhiên là điều Barcelona hướng đến khi tiếp đón Athletic Bilbao. Giới chuyên môn đánh giá nhiệm vụ này không hề khó thực hiện.

Dự đoán tỷ số vòng 1 La Liga mùa 2026/27

Ngày 16/8:

0h30: Alaves 1-1 Getafe

2h30: Sevilla 2-1 Rayo Vallecano

22h: Racing Santander 0-2 Villarreal

Ngày 17/8: 

0h: Espanyol 2-1 Levante

Ngày 18/8: 

2h: Deportivo de La Coruna  1-1 Elche

Ngày 20/8

2h: Atletico Madrid 2-0 Malgaga

Ngày 26/8: 

2h: Valencia 0-1 Betis

Ngày 27/8: 

2h: Real Madrid 2-0 Sociedad

Ngày 28/8: 

1h30: Celta Vigo 2-1 Osasuna 

2h: Barcelona 3-1 Athletic Bilbao

8

Việt Nam - Malaysia 19.08

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Trước 20:00 ngày 19/08
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Video bóng đá Real Madrid - Ferencvaros: Dàn sao trẻ gây ấn tượng với Mourinho

(Giao hữu) Real Madrid tiếp tục làm nóng cho mùa giải mới và các cầu thủ trẻ đã gây ấn tượng với HLV Mourinho.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/08/2026 12:38 PM (GMT+7)
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