Quả bóng vàng Rodri "đình công" ở Man City, đẩy nhanh vụ chuyển nhượng đến Barca

Rodri xin miễn tập để thúc đẩy cuộc chia tay

Tương lai của Rodri bất ngờ có diễn biến mới khi chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 tìm cách thúc đẩy quá trình rời sân Etihad. Theo tờ Daily Mail, kỳ nghỉ của tiền vệ người Tây Ban Nha chính thức kết thúc vào thứ Năm, nhưng anh đang xin phép được miễn trở lại sân tập Manchester City vào sáng thứ Sáu, ngày 14/8.

Rodri vẫn chưa trở lại tập luyện sau khi kết thúc kỳ nghỉ hậu World Cup 2026

Động thái này gợi nhớ trường hợp Ferran Torres, người từng được Barcelona cho phép tạm thời không trở lại tập luyện khi thương vụ chuyển tới PSG với mức phí 50 triệu euro gần hoàn tất.

Rodri rất muốn chuyển tới Barcelona, song vẫn cố gắng xử lý mọi việc một cách chuyên nghiệp. Anh hiểu rằng việc tự ý vắng mặt có thể bị xem là hành động chống đối, vì vậy tiền vệ này chỉ chấp nhận không tập luyện nếu nhận được sự đồng ý từ Man City.

Barcelona bị từ chối đề nghị 60 triệu euro

Dù Rodri đã thể hiện rõ mong muốn ra đi, Man City vẫn tỏ ra cứng rắn trên bàn đàm phán. Đội bóng Anh đã từ chối nhiều đề nghị từ Barcelona và mới nhất là lời hỏi mua được nâng lên khoảng 60 triệu euro.

Rodri đã giành những danh hiệu cao quý cùng Man City

Ban lãnh đạo Man City không chấp nhận giảm mức yêu cầu, bất chấp Rodri chỉ còn một năm hợp đồng. HLV Enzo Maresca cũng công khai khẳng định ông vẫn chờ tiền vệ người Tây Ban Nha trở lại Manchester.

Sau trận giao hữu tiền mùa giải tại Seoul, HLV Maresca nhấn mạnh: “Vâng, vào thời điểm này, cậu ấy sẽ có mặt tại Manchester. Không có cập nhật gì mới. Ngày 14/8, cậu ấy sẽ trở lại”.

Điều đó cho thấy Man City chưa có ý định dễ dàng nhượng bộ, dù tương lai của ngôi sao 30 tuổi đang trở thành chủ đề nóng.

HLV Hansi Flick thuyết phục Rodri, Barcelona tăng tốc

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy thương vụ là những cuộc trao đổi trực tiếp giữa Rodri và HLV Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức được cho là đã chủ động liên hệ với tiền vệ này để trình bày kế hoạch chiến thuật, qua đó thuyết phục Rodri trở thành nhân tố trung tâm trong tuyến giữa Barcelona.

Người đại diện của Rodri cũng xác nhận thân chủ đã đưa ra lựa chọn rõ ràng. “Vì tôn trọng Madrid, bởi họ đã hành xử rất đẳng cấp, Rodri thông báo với họ rằng quyết định của cậu ấy là gia nhập Barca”, người đại diện tiền vệ này cho biết.

Bản thân Rodri cũng đang trở nên sốt ruột, khi La Liga sắp khai màn

Sự lựa chọn của Rodri khiến Barcelona càng tự tin, nhưng thương vụ vẫn chưa thể hoàn tất bởi hai CLB chưa tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng.

Man City được cho là đã bắt đầu tính tới phương án thay thế, trong đó Enzo Fernandez của Chelsea nằm trong danh sách được quan tâm. Tuy nhiên, mức giá rất cao của tiền vệ người Argentina có thể khiến việc Rodri ra đi trở nên nhạy cảm hơn.

Man City có truyền thống không giữ cầu thủ trái với ý muốn của họ, nhưng đội bóng này cũng hiếm khi bán những ngôi sao hàng đầu với mức giá thấp hơn giá trị thị trường.

Trong khi đó, Barcelona đang chịu sức ép về thời gian. Thể trạng của Frenkie de Jong vẫn là dấu hỏi lớn, còn mùa giải mới đã cận kề. Vì vậy, việc đưa về một tiền vệ đẳng cấp thế giới đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Giám đốc thể thao Deco và ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya.

Barcelona được cho là sẵn sàng tăng cường nỗ lực trong những ngày tới để hoàn tất thương vụ, trong khi Rodri cũng đang tìm cách thúc đẩy Man City nhanh chóng đưa ra quyết định.