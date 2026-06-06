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World Cup 2026

Thông tin bảng H FIFA World Cup 2026: Nơi mọi sai lầm đều phải trả giá

Sự kiện: World Cup 2026

TPO - Bảng H FIFA World Cup 2026 quy tụ hai thế lực giàu truyền thống là Tây Ban Nha và Uruguay, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Saudi Arabia tiếp tục nuôi tham vọng gây bất ngờ như tại World Cup 2022, còn Cape Verde sẵn sàng viết nên câu chuyện cổ tích trong lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thông tin bảng H FIFA World Cup 2026: Nơi mọi sai lầm đều phải trả giá - 1

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Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])

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-04/06/2026 12:22 PM (GMT+7)
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