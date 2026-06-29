Vì sao bóng World Cup 2026 'khó bắt' với thủ môn?

Jordan Pickford của Anh và Edouard Mendy của Senegal là hai trong số những thủ môn chạm tay vào bóng nhưng không cản phá thành công. Thủ thành Luca Zidane của Algeria thậm chí để bóng lọt lưới hai lần theo cách này, lần lượt trong trận gặp Argentina và Jordan. Ahmed Basil, thủ môn tuyển Iraq, cũng không thể cản phá cú sút xa của tiền đạo Kylian Mbappe (Pháp) dù đã chạm được bóng.

Thủ thành Luca Zidane của Algeria để bóng vượt qua tay trong trận với Jordan ngày 23/6.

"Kiểu bàn thắng này xuất hiện quá nhiều lần trong một kỳ World Cup, chắc hẳn có điều gì đó với quả bóng", cựu thủ môn tuyển Anh Joe Hart nhận định. "Ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, bao nhiêu lần bạn thấy thủ môn chạm bóng mà bóng vẫn đi vào lưới? Rất hiếm, vì họ cực kỳ giỏi nên thường đẩy được bóng một khi đã vươn tới. Nhưng ở giải này, tôi thấy thủ môn nhiều lần chạm bóng ở tầm trên vai mà vẫn không thể cản phá".

Kasper Schmeichel, cựu thủ môn tuyển Đan Mạch, đồng tình. Anh đã tập luyện với Trionda, quả bóng dùng trong World Cup 2026, ngay khi nó ra mắt tháng 10 năm ngoái. Đan Mạch sau đó để thua CH Czech ở trận play-off giành vé dự World Cup.

"Điểm đặc biệt của Trionda nằm ở cấu trúc chỉ gồm bốn mảnh ghép và không có đường may nào", Schmeichel giải thích trên chương trình podcast BBC Football Daily.

Theo New York Times, đây là số lượng tấm ghép ít nhất từng được sử dụng cho bóng World Cup và ít hơn 5 lần so với phiên bản phục vụ giải đấu năm 2022. Bốn tấm này liên kết với nhau bằng phương pháp ép nhiệt thay vì dùng chỉ khâu.

"Yếu tố trên kết hợp điều kiện thời tiết và mật độ không khí có thể làm giảm lực cản tác động lên quả bóng. Nó sẽ ít xoay hơn, nhưng cũng nhanh hơn một chút", Schmeichel cho biết, đồng thời nhận xét mẫu bóng mới được thiết kế để mang lại nhiều bàn thắng.

Thủ môn Fernando Muslera mắc sai lầm trong bàn thua của Uruguay, ở lượt cuối bảng H World Cup 2026 trên sân Guadalajara, Mexico ngày 26/6. Ảnh: Reuters

Thực tế, World Cup năm nay chứng kiến 20 bàn được ghi từ ngoài vòng cấm, gấp đôi tổng số bàn thắng kiểu này trong vòng bảng năm 2022. Dù vậy, ngoài trái bóng mới, sự bùng nổ bàn thắng còn xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thể thức mở rộng lên 48 đội, điều kiện thời tiết, phong độ của các ngôi sao.

Hart nhận định, một số thủ môn nhanh chóng thích ứng, nhưng số khác gặp khó khăn khi căn thời gian và xác định quỹ đạo bóng. Trong khi đó, Schmeichel cho rằng tốc độ là yếu tố khác biệt chính ở bóng mới. "Bóng không chao đảo nhiều, nhưng tốc độ khi sút hơi khác. Dù chênh lệch rất ít, chừng đó vẫn đủ tạo khác biệt. Bắt bóng vốn là cuộc chơi của những chi tiết nhỏ", anh nói.

Quả bóng Trionda. Ảnh: FIFA

Adidas đã dành khoảng ba năm rưỡi để phát triển Trionda và tiến hành khoảng 300 bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Nhóm thiết kế thậm chí thử nghiệm quả bóng tại 7 trong 16 thành phố đăng cai World Cup nhằm đảm bảo nó hoạt động tốt trong nhiều điều kiện khác nhau.

Khi ra mắt, Adidas cũng nhấn mạnh cấu trúc bốn mảnh với những "đường nối sâu có chủ ý" và "rãnh dập chìm được sắp xếp chiến lược bên cạnh các biểu tượng quốc gia dập nổi". Theo Adidas, điều này giúp bề mặt bóng đạt độ ổn định tối ưu khi bay, đảm bảo lực cản đủ lớn và phân bổ đều. Các biểu tượng dập nổi cũng giúp tăng độ bám khi rê hoặc sút bóng trong điều kiện ẩm ướt.

Ngoài ra, Trionda còn tích hợp cảm biến MEMS IMU, vốn trang bị cho máy bay, tàu vũ trụ, thiết bị điện tử tiêu dùng. Đây là sự kết hợp của hai nhánh công nghệ: cảm biến đo lường quán tính (IMU) và cảm biến vi - điện - cơ khí (MEMS). Công nghệ này được tích hợp bên trong lõi bóng, giúp thu thập dữ liệu chuyển động theo thời gian thực.