Trực tiếp chuyển nhượng 30/6: MU sắp công bố tân binh, sao Chelsea đạt thỏa thuận tới Man City
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè trong ngày 29/6.
Theo nhà báo người Colombia Pipe Sierra, MU sắp chiêu mộ thành công tiền vệ phòng ngự Cristian Orozco từ Fortaleza. Cầu thủ 17 tuổi đã lên máy bay tới Vương quốc Anh để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế trước khi chính thức được "Quỷ đỏ" công bố. Orozco được đích thân trưởng bộ phận tuyển trạch MU tại Nam Mỹ, Giuseppe Antonaccio, tháp tùng trong suốt chuyến đi.
MU theo đuổi thủ quân đội U17 Colombia suốt thời gian dài, thậm chí đạt được thỏa thuận sơ bộ với Fortaleza từ cuối năm ngoái, nhưng thương vụ được hoãn lại cho đến khi anh đủ điều kiện thi đấu vào mùa hè 2026. Mức phí cho thương vụ này vào khoảng 1 triệu USD.
Theo trang tin Foot Mercato của Pháp, hậu vệ phải Malo Gusto của Chelsea được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân để gia nhập Man City. Được biết, đích thân Enzo Maresca - tân HLV trưởng Man City và từng có thời gian dẫn dắt Chelsea - thúc đẩy thương vụ này, đồng thời xem Gusto như nhân tố quan trọng cho kế hoạch sắp tới ở sân Etihad.
Gusto, 23 tuổi, gia nhập Chelsea từ Lyon với giá 30 triệu euro vào tháng 1/ 2023, có 134 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn và có 17 pha kiến tạo, giúp đội bóng thành Londo vô địch Conference League 2024/25.
Trên trang Abendzeitung, Chủ tịch Bayern Munich, Herbert Hainer, xác nhận Real Madrid vẫn chưa đưa ra lời đề nghị thứ 2 dành cho Michael Olise, sau khi lời đề nghị đầu tiên bị "Hùm xám" từ chối. Mặt khác, Herbert Hainer khẳng định "sẽ không bán Olise nếu Real Madrid liên hệ".
Theo nhà báo Ben Jacobs (talkSPORT), thông tin tiền vệ Mateus Fernandes đã chốt xong CLB mới hoàn toàn không chính xác, vì vậy cơ hội vẫn chia đều cho MU và Tottenham. Tottenham hiện đã tiến hành các cuộc đàm phán nâng cao với cầu thủ người Bồ Đào Nha, trong khi vẫn duy trì sự quan tâm tới anh từ tháng 5. Phía West Ham - CLB chủ quản của Fernandes kiên quyết giữ nguyên mức phí 90 triệu bảng cho cầu thủ con cưng.
Man City cuối cùng đã xác nhận việc bổ nhiệm HLV Enzo Maresca làm thuyền trưởng mới, trong khi Chelsea ngay lập tức bày tỏ sự không hài lòng với người...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/06/2026 00:28 AM (GMT+7)