Trực tiếp chuyển nhượng 30/6: MU sắp công bố tân binh, sao Chelsea đạt thỏa thuận tới Man City

MU sắp công bố tân binh đầu tiên

Theo nhà báo người Colombia Pipe Sierra, MU sắp chiêu mộ thành công tiền vệ phòng ngự Cristian Orozco từ Fortaleza. Cầu thủ 17 tuổi đã lên máy bay tới Vương quốc Anh để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế trước khi chính thức được "Quỷ đỏ" công bố. Orozco được đích thân trưởng bộ phận tuyển trạch MU tại Nam Mỹ, Giuseppe Antonaccio, tháp tùng trong suốt chuyến đi.

MU theo đuổi thủ quân đội U17 Colombia suốt thời gian dài, thậm chí đạt được thỏa thuận sơ bộ với Fortaleza từ cuối năm ngoái, nhưng thương vụ được hoãn lại cho đến khi anh đủ điều kiện thi đấu vào mùa hè 2026. Mức phí cho thương vụ này vào khoảng 1 triệu USD.