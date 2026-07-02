Sau trận thua ĐT Anh, HLV CHDC Congo báo tin dữ

Bố HLV Desabre qua đời ngay sau trận thua ĐT Anh

Ở cuộc đọ sức với ĐT Anh tại vòng 1/16 World Cup 2026, CHDC Congo có lợi thế dẫn trước nhờ pha làm bàn của Brian Cipenga ngay phút thứ 7. Thế nhưng, “Tam sư” đã chơi bùng nổ ở quãng thời gian cuối trận và lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo đội trưởng Harry Kane vào phút 75 và 86.

Trận thua này khiến CHDC Congo dừng bước ở World Cup 2026. Trong khi đó, ĐT Anh giành quyền vào vòng 1/8, gặp đồng chủ nhà Mexico.

HLV Desabre nhận thêm tin buồn sau trận thua ĐT Anh. Ảnh: AP.

Dù thất bại trước ĐT Anh nhưng màn trình diễn của CHDC Congo vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Đây là lần đầu tiên đội bóng này góp mặt tại World Cup kể từ năm 1974 (thời điểm quốc gia vẫn còn mang tên Zaire) và họ đã để lại dấu ấn với tinh thần thi đấu quả cảm trước một trong những ứng cử viên vô địch.

Thế nhưng, niềm tự hào ấy nhanh chóng bị bao trùm bởi tin buồn liên quan đến HLV Sebastien Desabre. Khi nhà cầm quân 49 tuổi đang trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, một thành viên phụ trách truyền thông của đội tuyển đã bất ngờ thông báo bằng tiếng Pháp: "Cảm ơn nhưng chúng tôi xin thông báo rằng HLV Desabre đã mất cha. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến ông ấy”.

Ngay sau thông báo này, buổi họp báo được hủy bỏ. HLV Desabre tỏ ra vô cùng bàng hoàng khi thông tin riêng tư của mình được công bố trước giới truyền thông. Chiến lược gia người Pháp chỉ kịp lịch sự nói "Merci" (cảm ơn) trước khi rời khỏi phòng họp báo.

Bất chấp nỗi đau cá nhân, HLV Desabre vẫn dành những lời động viên cho các học trò sau hành trình đáng tự hào tại World Cup 2026. Ông chia sẻ: "Hôm nay quả thật CHDC Congo rất thất vọng vì chúng tôi đã tin tưởng vào khả năng đi tiếp và tôi nghĩ đội bóng của mình đã chơi một trận đấu hay.

Cuối cùng, chúng tôi để thủng lưới 2 bàn từ 2 cơ hội và một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đã đến lúc chúc mừng các cầu thủ CHDC Congo vì những gì họ đã thể hiện. Họ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong các giải đấu và khi thi đấu với những đội bóng như vậy và bóng đá CHDC Congo được xây dựng theo cách này.

Có lẽ chúng tôi thiếu một chút kinh nghiệm ở giai đoạn cuối nhưng đó là lịch sử của bóng đá. Chúng tôi học hỏi, tiếp tục tiến bộ và tiếp tục hành trình của mình một cách bình tĩnh.

Chúng tôi đã chiến đấu vì hình ảnh của người dân CHDC Congo. Tôi nghĩ hôm nay, chúng tôi đã trình diễn lối chơi hay trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Các học trò của tôi đã chiến đấu hết mình, đó là điều chúng ta sẽ nhớ về CHDC Congo”.