Rice gây lo lắng

Rice thi đấu trọn vẹn 90 phút trước khi được thay ra bởi John Stones ở quãng thời gian bù giờ, khi "Tam Sư" nỗ lực bảo toàn lợi thế để giành quyền đi tiếp. Điều đáng chú ý là tiền vệ của Arsenal vẫn ra sân dù trước trận anh đã gặp vấn đề về gân kheo. Sau tiếng còi mãn cuộc tại Atlanta, Rice được nhìn thấy chườm đá lên phần gân kheo chân trái.

Các ống kính ghi lại hình ảnh ngôi sao của Arsenal ngồi trong khu vực kỹ thuật với túi đá cỡ lớn áp vào chân. Trước đó, Rice đã được cho nghỉ ở trận cuối vòng bảng gặp Panama như một biện pháp phòng ngừa, sau khi tiết lộ anh đã phải thi đấu cùng những cơn đau gân kheo trong suốt 6 tháng qua.

Chấn thương của Rice

Dẫu vậy, Rice vẫn khẳng định: "Tôi ổn. Mọi thứ đều tốt. Không có vấn đề gì. Việc tôi mệt mỏi là điều bình thường khi phải thi đấu dưới thời tiết khoảng 30 độ C.

Đó là trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi đã cống hiến tất cả và cơ thể phải chịu rất nhiều áp lực trong suốt trận đấu. Giờ là lúc hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo".

Không chỉ Rice, hậu vệ Djed Spence cũng được nhìn thấy quấn một túi đá lớn ở phía sau bắp chân phải sau khi trận đấu khép lại. Ngôi sao của Tottenham thi đấu 70 phút ở vị trí hậu vệ phải, trong bối cảnh Reece James và Jarell Quansah đều không thể ra sân vì chấn thương.

Sao chọc thủng lưới tuyển Anh là "nhân viên" của Ronaldo

Brian Cipenga ở trận này góp phần gây ra khó khăn lớn cho tuyển Anh. Cầu thủ này ghi bàn thắng mở điểm cho CHDC Congo. Nhưng tiếc thay, anh không thể giúp đội nhà hoàn tất địa chấn.

Đáng chú ý, Brian Cipenga hiện thi đấu cho Almeria. Đây là đội bóng thuộc quyền sở hữu của Cristiano Ronaldo. CR7 cũng đang chinh chiến ở World Cup 2026 với mục tiêu giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử "Selecao châu Âu".

Cipenga khiến tuyển Anh gặp nhiều khó khăn

Cipenga sau trận đã gửi lời chúc đến Ronaldo: "Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh ấy đã truyền cảm hứng cho hàng triệu cuộc đời trên khắp châu Phi. Khoảng 70% người châu Phi ngưỡng mộ anh ấy khi lớn lên, đặc biệt ở CHDC Congo. Tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất tại World Cup 2026".