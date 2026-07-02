ĐT Anh bị CHDC Congo dội "gáo nước lạnh": Pickford mắc sai lầm, Rice tức giận ra mặt

Dù nhập cuộc đầy chủ động, ĐT Anh lại bất ngờ phải vào lưới nhặt bóng ngay phút thứ 7. Cipenga có rất nhiều khoảng trống bên cánh trái vòng cấm. Tiền đạo của CHDC Congo ngoặt bóng vào trong, trong khi Djed Spence hoàn toàn không theo kịp để gây áp lực. Cú dứt điểm căng của Cipenga đưa bóng đi vào góc gần. Thủ môn Jordan Pickford chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá, để bóng lọt qua người và đi vào lưới.

Đó là tình huống mà thủ môn Pickford lẽ ra phải làm tốt hơn

Phóng viên Rob Dorsett của Sky Sports (Anh) bình luận: "Ôi không. Hàng tiền vệ và hàng thủ tuyển Anh đang phải trải qua một cuộc 'mổ xẻ'. Declan Rice tức giận ra mặt. Một khoảng trống mênh mông lại xuất hiện ở phía cột xa trong hệ thống phòng ngự của tuyển Anh, và đoán xem? Đúng ngay vị trí hậu vệ phải. Pickford hẳn phải rất xấu hổ khi bị đánh bại ở góc gần. Đó thực sự là một tình huống phòng ngự tệ hại".

Trong khi đó, nhà báo Nick Wright (Sky Sports) phân tích: "Pha di chuyển của Sadiki đã kéo Djed Spence rời khỏi vị trí, tạo điều kiện để Cipenga có quá nhiều khoảng trống. Có thể đặt dấu hỏi về tình huống xử lý của Pickford, nhưng những dấu hỏi còn lớn hơn phải dành cho cách tổ chức phòng ngự của tuyển Anh. Ezri Konsa và Marc Guehi đã đứng quá sát nhau, khiến khoảng trống ở hành lang phải bị bỏ lộ và CHDC Congo khai thác triệt để".

Cây bút Pete Gill (Sky Sports) thì đặt câu hỏi: "Khởi đầu đầy hứa hẹn giờ đã chẳng còn nhiều ý nghĩa. Madueke đã ở đâu trong tình huống hỗ trợ phòng ngự? Liệu Pickford có đáng ra phải làm tốt hơn?"

Khoảnh khắc CHDC Congo chọc thủng lưới ĐT Anh: