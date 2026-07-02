Không phải Tuchel, đây mới là "cao thủ" giúp ĐT Anh lật ngược thế cờ trước Congo

Trợ lý Anthony Barry tạo bước ngoặt cho tuyển Anh

Tuyển Anh trải qua hơn 70 phút đầy bế tắc trước CHDC Congo ở trận đấu thuộc vòng 1/6 và đứng trước nguy cơ dừng bước sớm tại World Cup 2026. Tuy nhiên, một quyết định điều chỉnh nhân sự của ban huấn luyện tuyển Anh đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện.

HLV Tuchel đánh giá cao ý tưởng của trợ lý Anthony Barry.

Phút 70, HLV Thomas Tuchel đưa Eberechi Eze vào sân thay Djed Spence, đồng thời kéo Declan Rice từ tuyến giữa xuống đá hậu vệ phải. Chỉ 5 phút sau, "Tam sư" có bàn gỡ hòa trước khi hoàn tất màn ngược dòng để giành chiến thắng.

Điều đáng chú ý là ý tưởng này không xuất phát từ HLV trưởng Tuchel mà đến từ trợ lý Anthony Barry. "Anthony Barry đã có một ý tưởng tuyệt vời khi đưa Declan Rice sang đá hậu vệ phải. Chúng tôi muốn tận dụng khả năng chuyền bóng và tạt bóng của cậu ấy ở biên để tạo ra nhiều quả tạt khó phòng ngự hơn.

Declan cũng hỗ trợ Bukayo Saka tốt hơn, còn Eberechi Eze giúp tạo ra sự liên kết hiệu quả ở cánh phải. Chính điều đó đã mở ra khoảng trống cho chúng tôi. Mọi lời khen đều xứng đáng dành cho Anthony Barry", Tuchel tiết lộ sau trận.

Sự thay đổi lập tức phát huy hiệu quả. Lối chơi đa năng của Rice góp phần giúp cánh phải tuyển Anh chơi khởi sắc hơn, tạo tiền đề để Harry Kane ghi liên tiếp hai bàn thắng, đưa đội bóng của HLV Tuchel giành vé vào vòng 1/8.

Rice đá hậu vệ phải những phút cuối trận đấu giữa Anh và CHDC Congo.

Declan Rice: "Hy vọng không phải đá hậu vệ phải nữa"

Dù hoàn thành tốt nhiệm vụ, Declan Rice thừa nhận khoảng thời gian chơi ở vị trí hậu vệ phải là thử thách lớn nhất của anh trong trận đấu. "Đó có lẽ là 12 phút khó khăn nhất của tôi. Trận đấu diễn ra quá cởi mở, liên tục ăn miếng trả miếng. Chúng tôi cần giảm nhịp độ vì đối thủ có những cầu thủ chạy cánh rất nhanh.

Tôi từng đá vị trí này vài lần trong mùa giải nên hiểu vai trò của mình. Đây không phải sở trường nhưng tôi luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì đội bóng và HLV. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hy vọng trận tới tôi sẽ không phải đá hậu vệ phải nữa".

Sau trận đấu, Rice còn khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với túi chườm đá ở vùng gân kheo. Dù vậy, hiện chưa có thông tin cho thấy tiền vệ của Arsenal gặp chấn thương nghiêm trọng. Tuyển Anh khởi đầu ác mộng khi Brian Cipenga mở tỷ số cho CHDC Congo ngay từ phút thứ 7 bằng cú sút chìm hiểm hóc.

Phải đến phút 75, Harry Kane mới đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng pha đánh đầu từ đường tạt bóng chuẩn xác của Anthony Gordon. Không lâu sau, đội trưởng tuyển Anh hoàn tất cú đúp bằng cú sút căng từ ngoài vòng cấm, giúp "Tam sư" thắng ngược đầy cảm xúc để ghi tên vào vòng 1/8 World Cup 2026.