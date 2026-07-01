Trực tiếp bóng đá Anh - CHDC Congo: Thử thách khó lường chờ Tuchel (World Cup)

World Cup | 23h, 1/7 | Mercedes-Benz Anh 0 - 0 CHDC Congo (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Anh vs CHDC Congo CHDC Congo Điểm Pickford Spence Guehi Konsa O'Reilly Rice Anderson Madueke Bellingham Rashford Kane Điểm M’Pasi Kayembe Mbemba Tuanzebe Wan-Bissaka Moutoussamy Mukau Noah Sadiki Bongonda Mbuku Wissa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Anh Anh CHDC Congo Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pickford, Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Rashford, Kane M’Pasi, Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Moutoussamy, Mukau, Noah Sadiki, Bongonda, Mbuku, Wissa

"Tam sư" đề cao hiệu quả

ĐT Anh khép lại vòng bảng với 7 điểm sau 3 trận, giành ngôi đầu bảng L. Dù chưa tạo ra những màn trình diễn quá bùng nổ trước Ghana và Panama, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn cho thấy sự thực dụng và khả năng giành kết quả đúng thời điểm.

Bước vào vòng knock-out, Tam sư được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Với nhiều ngôi sao biết cách tạo khác biệt, Anh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Harry Kane như trước.

CHDC Congo không dễ bị bắt nạt

CHDC Congo chỉ giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, nhưng họ đã chứng minh mình là đối thủ khó chịu khi cầm hòa Bồ Đào Nha và khiến Colombia phải rất vất vả mới giành chiến thắng.

Đội hình của đại diện châu Phi cũng sở hữu nhiều cầu thủ đang hoặc từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh như Tuanzebe, Masuaku, Wissa hay Wan-Bissaka, giúp họ hiểu khá rõ các tuyển thủ Anh. Vì vậy, thầy trò Tuchel sẽ cần một màn trình diễn tập trung để giành quyền vào tứ kết.