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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Anh - CHDC Congo: Thử thách khó lường chờ Tuchel (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 HLV Thomas Tuchel Đội tuyển Anh

(23h, 1/7, vòng 1/16) ĐT Anh bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với tư cách nhất bảng L và được đánh giá cao hơn CHDC Congo. Tuy nhiên, đại diện châu Phi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Thomas Tuchel.

   

World Cup | 23h, 1/7 | Mercedes-Benz

Anh
Trực tiếp bóng đá Anh - CHDC Congo: Thử thách khó lường chờ Tuchel (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Anh - CHDC Congo: Thử thách khó lường chờ Tuchel (World Cup) - 1
CHDC Congo
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Anh - CHDC Congo: Thử thách khó lường chờ Tuchel (World Cup) - 1
Pickford, Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Rashford, Kane
Trực tiếp bóng đá Anh - CHDC Congo: Thử thách khó lường chờ Tuchel (World Cup) - 1
M’Pasi, Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Moutoussamy, Mukau, Noah Sadiki, Bongonda, Mbuku, Wissa

"Tam sư" đề cao hiệu quả

ĐT Anh khép lại vòng bảng với 7 điểm sau 3 trận, giành ngôi đầu bảng L. Dù chưa tạo ra những màn trình diễn quá bùng nổ trước Ghana và Panama, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn cho thấy sự thực dụng và khả năng giành kết quả đúng thời điểm.

Bước vào vòng knock-out, Tam sư được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Với nhiều ngôi sao biết cách tạo khác biệt, Anh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Harry Kane như trước.

CHDC Congo không dễ bị bắt nạt

CHDC Congo chỉ giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, nhưng họ đã chứng minh mình là đối thủ khó chịu khi cầm hòa Bồ Đào Nha và khiến Colombia phải rất vất vả mới giành chiến thắng.

Đội hình của đại diện châu Phi cũng sở hữu nhiều cầu thủ đang hoặc từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh như Tuanzebe, Masuaku, Wissa hay Wan-Bissaka, giúp họ hiểu khá rõ các tuyển thủ Anh. Vì vậy, thầy trò Tuchel sẽ cần một màn trình diễn tập trung để giành quyền vào tứ kết.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-01/07/2026 15:23 PM (GMT+7)
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