Sao Brazil Paqueta nghỉ gần hết World Cup, Ancelotti đau đầu đấu Na Uy - Haaland

Paqueta lỡ các trận đấu quan trọng của Brazil

Chấn thương cơ ở mặt sau đùi trái mà Lucas Paqueta gặp phải trong trận thắng Nhật Bản nhiều khả năng sẽ khiến tiền vệ này vắng mặt ở những trận đấu sắp tới của tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Paqueta chấn thương

Theo dự kiến, Paqueta cần khoảng hai tuần để hồi phục. Trong thời gian này, anh sẽ trải qua chương trình điều trị chuyên sâu gồm vật lý trị liệu, tập phục hồi thể lực và phác đồ riêng nhằm đẩy nhanh quá trình bình phục.

Nếu tiến triển đúng kế hoạch, tiền vệ 27 tuổi có thể trở lại tập luyện với bóng trong khoảng từ ngày 12 đến 15/7 và đủ điều kiện thi đấu trận chung kết World Cup vào ngày 19/7, nếu Brazil giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng.

Thông tin trên cũng cho thấy ban huấn luyện Brazil đang rất thận trọng với tình trạng của Paqueta. Trong trận gặp Nhật Bản hôm 30/6, anh phải rời sân ngay sau giờ nghỉ giữa hai hiệp vì chấn thương và được thay thế bởi Endrick. Dù vẫn có thể tự đi lại sau trận, kết quả chụp chiếu vào ngày hôm sau đã xác nhận tiền vệ này bị tổn thương cơ vùng gân kheo đùi trái.

Lộ trình trở lại đầy khó khăn

Với lịch trình hồi phục hiện tại, Paqueta chắc chắn không thể góp mặt ở trận gặp Na Uy tại vòng 1/8 diễn ra lúc 3h ngày 6/7 tại New Jersey. Theo lộ trình được báo chí Brazil vạch ra, nếu ĐT Brazil giành vé đi tiếp, Paqueta cũng nhiều khả năng vắng mặt ở trận tứ kết ngày 11/7, nơi đối thủ tiềm năng của Brazil là Anh, đồng thời khó kịp bình phục cho trận bán kết có thể gặp Argentina vào ngày 15/7.

Bộ phận y tế của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) sẽ ưu tiên để Paqueta hoàn tất đầy đủ từng giai đoạn điều trị, thay vì đẩy nhanh quá trình trở lại, nhằm hạn chế nguy cơ tái phát chấn thương. Đây cũng là phương pháp từng được áp dụng với Neymar, người hiện đã sẵn sàng thi đấu dưới thời Carlo Ancelotti, cũng như Raphinha - cầu thủ vẫn chưa có thời điểm trở lại và sẽ không góp mặt trước Na Uy.

HLV Ancelotti phải thay đổi kế hoạch nhân sự ở trận gặp Nhật Bản vì chấn thương của Paqueta

Ancelotti đau đầu tìm phương án thay thế

Sự vắng mặt của Paqueta là tổn thất đáng kể đối với ĐT Brazil và kế hoạch nhân sự của HLV Carlo Ancelotti. Kể từ đầu giải, tiền vệ mang áo số 20 luôn là lựa chọn đá chính, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức lối chơi và kết nối giữa hàng tiền vệ với tuyến tấn công của Brazil.

Raphinha trước đó cũng chấn thương

Trong thời gian chờ Paqueta bình phục, ban huấn luyện sẽ phải tìm phương án thay thế để duy trì sự cân bằng cho đội hình.

Dù kế hoạch hồi phục được đánh giá khả quan, khả năng Paqueta góp mặt ở trận chung kết, nếu Brazil đi tới trận đấu cuối cùng, vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến chấn thương trong những ngày tới. Đội ngũ y tế sẽ liên tục đánh giá trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm anh trở lại sân cỏ.

LĐBĐ Brazil ra thông báo chính thức: "Lucas Paqueta đã trải qua kiểm tra hình ảnh vào thứ Ba và kết quả xác nhận cầu thủ bị chấn thương cơ ở vùng sau đùi trái. Anh sẽ tuân theo phác đồ điều trị chuyên sâu dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế tuyển Brazil nhằm sớm hồi phục và trở lại thi đấu trong thời gian ngắn nhất có thể".