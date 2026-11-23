Vòng bảng Champions League sẽ trở lại vào giữa tuần này với loạt trận thứ 5. Lúc này cục diện bảng xếp hạng đã dần lộ rõ sau một nửa chặng đường, và dù vòng đấu này sẽ không có những trận đại chiến đỉnh cao giữa những đội hàng đầu, đội nào cũng sẽ mong muốn mang về điểm tối đa để tiến gần hơn tới tấm vé sớm vào vòng knock-out.

Điểm nhấn PSG - Roma và Arsenal - Dortmund

Cái giá của chiến thắng trước Nice cuối tuần qua cho PSG là họ mất Desire Doue vì chấn thương nặng, dự kiến nghỉ hẳn cả mùa giải. Mặc dù là một trong những đại gia đá Cúp C1 thuận lợi nhất do có điều kiện xoay vòng đội hình ở giải trong nước, nhưng PSG lúc này đã mất cả Doue và Kvaratskhelia trên hàng công.

Chấn thương của Doue khiến PSG tổn thất đáng kể ở mặt trận tấn công

Lực lượng chủ đạo của PSG sẽ trở lại cho màn tiếp đòn Roma tại Parc des Princes, với Marquinhos, Pacho, Dembele, Vitinha đều đã ngồi dự bị trong trận gặp Nice. Nhưng đối thủ của họ đang chơi rất tưng bừng, Roma sau khi nã 3 bàn không gỡ vào lưới Sassuolo trước kỳ nghỉ FIFA Days đã trở lại mặt trận Serie A với màn hủy diệt 5-1 tại sân của Parma.

Donyell Malen với một cú poker trước Parma đã nâng số bàn thắng ghi được từ đầu mùa lên 16 bàn, và chân sút người Hà Lan này sẽ tạo ra mối đe dọa khôn lường cho hàng phòng ngự PSG. Roma với lối chơi pressing cao, 1-kèm-1 toàn sân là một đối thủ không thể xem thường cho PSG cũng có phong cách đá mang tính áp đặt.

Roma dù vậy đang đứng thứ 20 và họ vẫn gần khu vực bị loại hơn là khu vực đoạt vé vào thẳng (top 8). Cặp đấu Arsenal – Dortmund sẽ có tính cạnh tranh cao hơn xét về mặt thứ hạng, Dortmund dù kém Arsenal 9 bậc nhưng cự ly chỉ là đúng 1 điểm và họ còn đang có tâm lý hưng phấn.

Arsenal chỉ có được 1 điểm trước Newcastle

Dù khá khó khăn, nhưng Dortmund rốt cuộc đã thắng sát nút Monchengladbach trên sân khách cuối tuần qua để lên đầu bảng Bundesliga, tin vui nhân đôi khi Bayern Munich đang trải qua cuộc khủng hoảng lực lượng đáng sợ với chấn thương dài hạn của Harry Kane. Mặc dù có cú sảy chân trên đất Na Uy hồi giữa tháng 10, nhưng ở đấu trường Cúp C1 Dortmund đã giữ 3 điểm rời Azerbaijan ở vòng 3 trước khi đánh bại Real Betis 2-1.

Man City bị cầm chân hôm thứ Bảy nhưng cũng trong ngày hôm đó Arsenal đã không tận dụng được cơ hội, họ phải khá mệt nhọc để rời Newcastle với 1 điểm. Dù vậy việc ngôi đầu vẫn được củng cố ở Premier League khiến họ có thể tập trung vào mặt trận châu Âu, dù chưa thua trận nào (thắng 3) nhưng với 8 bàn ghi được, Arsenal đang có hàng công “cùn” nhất trong các đội top 8, cũng phản ánh đúng thực trạng của chính họ ở Premier League.

Các cặp đấu đáng chú ý khác

Dù cự ly giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nhưng trong khi Sporting đang tạo ra chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và có phong độ ở mức ổn dù cửa vô địch Bồ Đào Nha của họ khá thấp, MU tiếp tục chìm trong khủng hoảng sau khi thua đậm 0-4 trước Liverpool ở ngày HLV Mauricio Pochettino ra mắt. Pochettino sẽ không có nhiều thời gian chấn chỉnh hàng thủ thủng lưới nhiều nhất châu Âu trước khi đến thăm CLB cũ của Cristiano Ronaldo.

Khủng hoảng đang tiếp tục kéo dài cho MU

PSG nếu trượt ngã trước Roma sẽ là cơ hội cho Real Madrid độc chiếm đầu bảng trong trường hợp họ đánh bại PSV tại Hà Lan, trận này Real sẽ được đá sân nhà. Real và Barca cuối tuần qua đều phải thắng ngược ở La Liga, nhưng trong khi Real sướng vì được ở nhà, Barca sẽ phải bay một hành trình mệt mỏi sang Azerbaijan để làm khách trước Sabah.

Aston Villa, Man City và Liverpool đang lần lượt chiếm 3 vị trí cuối của top 8 và vòng này Man City được ở nhà. Dù vậy áp lực cho HLV Enzo Maresca sẽ không nhỏ bởi các CĐV Man City vừa chứng kiến màn trình diễn khá tối trước Fulham, còn đối thủ tiếp theo Napoli có vẻ vừa nghĩ ra cách sử dụng cặp De Bruyne – McTominay dù De Bruyne đang bất mãn ở thành Naples và muốn ra đi.

Aston Villa đã vùi dập Fenerbahce 6-0 nhưng giữa tuần này sẽ phải đến Istanbul gặp Galatasaray, đội đang trong chuỗi thắng 7 trận liên tiếp ở mọi đấu trường. Liverpool thì hy vọng mang thanh thế từ trận thắng MU cho chuyến thăm Bỉ, nhưng Club Brugge không những đang đứng ngay sau lưng “The Reds” mà còn có hàng công đáng gờm, trong đó Nicolo Tresoldi đang xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn tại Cúp C1 với 5 bàn.

Sau thắng lợi tưng bừng tại Anfield là chuyến đi Bỉ để củng cố top 8 cho Liverpool

Como và Atletico Madrid đều sẽ có những trận đấu trên sân nhà vừa sức cho họ khi lần lượt gặp AEK Athens & Viking. Bayern Munich vừa trải qua khá nhiều tổn thất lực lượng, nhưng đối thủ tiếp theo Lille thì có phong độ khá “dặt dẹo” và thực tế đang đứng áp chót trên BXH.