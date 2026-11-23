Ban tổ chức nói gì về thẻ đỏ của Yoro?

Man United vừa thảm bại 0-4 trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh và tình huống bước ngoặt chắc chắn là tấm thẻ đỏ của Leny Yoro. Trung vệ người Pháp tác động khiến Alexander Isak ngã xuống trong khi trước mặt tiền đạo này chỉ còn thủ thành Lammens. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ này.

Cả trọng tài chính và tổ VAR đều nhận định Yoro mắc lỗi DOGSO

Đoạn hội thoại giữa trọng tài chính và người điều hành phòng VAR sau đó cũng được ban tổ chức Ngoại hạng Anh công bố. Cả hai đồng tình đó là lỗi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt nên trọng tài chính không cần xem lại băng hình.

“Quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài đối với Yoro vì lỗi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt (DOGSO) đã được VAR kiểm tra và xác nhận.

Trọng tài chính: “Đây là thẻ đỏ vì lỗi DOGSO. Quyết định trên sân là phạm lỗi bên ngoài vòng cấm, thẻ đỏ, DOGSO”.

Tổ VAR: “Hậu vệ lao vào phía sau cầu thủ đối phương, áp sát quá mức; tôi cho rằng đó là một pha phạm lỗi”.

Sau tấm thẻ đỏ này, Man United nhanh chóng sụp đổ và nhận 4 bàn thua trong những phút còn lại. Tuy nhiên, rất nhiều người trong đó có cả cựu trọng tài Ngoại hạng Anh đều đánh giá đây là quyết định sai lầm.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh không đồng tình

Cựu trọng tài Mike Dean lên tiếng về vấn đề này. “Nếu tôi là trọng tài trong trận đấu hôm nay, tôi sẽ không rút thẻ đỏ cho Yoro, bởi có vẻ như Isak đã ngã vờ trước khi có va chạm với Yoro.

Mike Dean ngạc nhiên vì tổ VAR không tư vấn xem lại tình huống

Một lý do nữa là Isak đã mất quyền kiểm soát bóng trước khi va chạm xảy ra, vì vậy tôi sẽ không rút thẻ đỏ – đó là những lý do của tôi. Tôi thấy ngạc nhiên khi VAR không xem xét lại tình huống đó để hủy thẻ đỏ”.

Phân tích kỹ hơn

Phân tích kỹ hơn về tình huống này, chúng ta cần phải hiểu thế nào là “Lỗi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt”. Lỗi này thường được đánh giá trên 4 tiêu chí là khoảng cách từ vị trí phạm lỗi đến khung thành, hướng di chuyển chung của tình huống tấn công để xác định mức độ nguy hiểm của tình huống, khả năng cầu thủ tấn công giữ bóng hoặc giành quyền kiểm soát bóng và vị trí và số lượng cầu thủ phòng ngự, tấn công.

Isak hay Lammens chạm bóng trước là câu hỏi khó trả lời trong tình huống này

Trong tình huống này, hai tiêu chí đầu tiên đều phù hợp bởi bóng đang hướng về khung thành của MU và cơ hội ghi bàn của Isak khá rõ rệt. Tiêu chí thứ tư cũng rất hợp lý bởi Yoro đã bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, tiêu chí thứ ba lại mang tới sự phức tạp và đáng nhẽ ra tổ VAR và trọng tài chính cần phải thận trọng hơn.

Chuyên gia bóng đá Dale Johnson của BBC đã nhấn mạnh vấn đề này. Đó là Alexander Isak chưa hoàn toàn khống chế được bóng trong tình huống này. Nhịp đỡ bóng đầu tiên của tiền đạo người Thụy Điển không tốt khiến bóng văng ra khá xa với tốc độ cao. Khả năng số 9 của Liverpool chạm bóng trước so với Lammens là không rõ ràng.

Điều quan trọng là pha chạm bóng này diễn ra trước khi Yoro thực hiện pha tranh chấp. Vì vậy, hậu vệ của MU không thể bị quy trách nhiệm khiến Isak mất quyền kiểm soát bóng. Kết luận Yoro mắc lỗi DOGSO như vậy là quá cảm tính.

Đáng lẽ trọng tài phụ trách phòng VAR là John Brooks phải xử lý tốt hơn. Thay vì việc kết luận nhanh như vậy, Brooks phải xem xét kỹ càng những đoạn video về tình huống này và đánh giá liệu đã đến ngưỡng để rút thẻ đỏ hay chưa.

Johnson nhận định đây là tình huống ranh giới. Nếu có nghi ngờ về việc Isak liệu có chạm được bóng trước Lammens hay không, quyết định truất quyền thi đấu không nên được đưa ra.

Quan trọng hơn, VAR không nên đơn thuần xác nhận quyết định chỉ vì đã xảy ra pha phạm lỗi. VAR phải đánh giá liệu hình phạt về mặt kỷ luật có đáp ứng ngưỡng quy định hay không. Tóm lại, Yoro đã phạm lỗi trong tình huống này nhưng cầu thủ này chỉ nên nhận tấm thẻ vàng chứ không phải thẻ đỏ.