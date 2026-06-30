"Nữ thần bốc lửa" nhắm mắt "niệm thần chú", giúp Paraguay loại Đức ở World Cup

Đội tuyển Paraguay vừa tạo nên cơn địa chấn lớn nhất lịch sử vòng loại trực tiếp World Cup khi quật ngã "Cỗ xe tăng" Đức với tỷ số luân lưu 4-3 tại vòng 32 đội. Cùng với chiến tích lịch sử của các cầu thủ, sự xuất hiện đầy cuồng nhiệt của "Nữ thần World Cup" Larissa Riquelme trên khán đài Boston Stadium đã khiến bầu không khí trận đấu bùng nổ hơn bao giờ hết.

Larissa Riquelme hiện tại (bên phải) và bức ảnh gây sốt World Cup cách đây 16 năm (bên trái)

Khoảnh khắc "đứng tim" và lời cầu nguyện trên khán đài VIP

Bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi sau khi hòa 1-1 ở 120 phút nghẹt thở, toàn bộ cổ động viên Paraguay như nín thở trước bản lĩnh sút 11m khét tiếng của người Đức. Đứng trên khán đài VIP, cựu siêu mẫu 41 tuổi Larissa Riquelme cũng không giấu nổi sự lo lắng tột độ.

Cánh phóng viên đã ghi trọn khoảnh khắc người đẹp đan chặt tay, nhắm nghiền mắt và liên tục "niệm thần chú" cầu nguyện cho đội nhà. Lời cầu nguyện của cô đã linh ứng khi thủ thành Orlando Gill xuất sắc cản phá các cú sút của đối phương. Bất chấp hai đồng đội thực hiện hỏng ăn, hậu vệ Jose Canale đã lạnh lùng dứt điểm thành công ở lượt sút quyết định, chính thức biến lời cầu nguyện của Larissa thành sự thật và tiễn tuyển Đức về nước.

Cánh phóng viên đã ghi trọn khoảnh khắc Larissa thể hiện trên khán đài

Tuyên bố đanh thép trên X: "Tôi là duy nhất!"

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Larissa Riquelme đã lập tức khuấy đảo mạng xã hội X (Twitter) để ăn mừng chiến thắng lịch sử giúp Paraguay có bàn thắng đầu tiên tại vòng loại trực tiếp World Cup. Cô liên tục chia sẻ lại các bài viết ca ngợi khoảnh khắc cô cùng hội bạn thân bốc lửa có mặt tại khán đài để tiếp lửa cho đội bóng quê hương.

Đáng chú ý, khi trang thông tấn HCH Televisión Digital đăng bài gọi cô là "cựu người đẹp World Cup" ở tuổi 41, người đẹp đã lập tức đưa ra lời đáp trả đầy kiêu hãnh trực tiếp trên tài khoản cá nhân: "La única novia de los MUNDIALES" (Tạm dịch: người đẹp DUY NHẤT của các kỳ World Cup).

Dòng trạng thái đanh thép này khẳng định vị thế độc tôn của Larissa. Dù đã 16 năm trôi qua kể từ khoảnh khắc chiếc điện thoại Nokia huyền thoại tại Nam Phi 2010, sức hút của "nữ thần" vẫn chưa có bất kỳ đàn em nào có thể thay thế.

Larissa hiện là phóng viên kiêm bình luận viên tại World Cup 2026

Từ biểu tượng gợi cảm đến nữ phóng viên thực thụ tại World Cup 2026

Khác với hình ảnh cổ vũ thuần túy năm xưa, Larissa xuất hiện tại giải đấu năm nay với một vai trò hoàn toàn mới: phóng viên kiêm bình luận viên bóng đá chính thức. Cô đã nỗ lực theo học ngành truyền thông để chứng minh năng lực chuyên môn và giành tấm thẻ tác nghiệp VIP từ các đơn vị lớn như VMedia và ESPN.

Sự cuồng nhiệt, máu lửa kết hợp với danh tiếng của Larissa đang trở thành bùa hộ mệnh cho Paraguay tại giải đấu năm nay. Ở vòng 16 đội diễn ra tại Philadelphia, Paraguay sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Thụy Điển. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng "thần chú" của Larissa sẽ tiếp tục hiển linh để giúp đại diện Nam Mỹ viết tiếp câu chuyện thần thoại của mình.