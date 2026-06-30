“Bố già” Ancelotti giúp Brazil "lột xác", phá lời nguyền World Cup 24 năm bằng cách nào?

Bàn thắng phút 90+6 và hình ảnh đối lập của Ancelotti

Gabriel Martinelli khống chế gọn đường chuyền của Bruno Guimaraes, chỉnh bóng vừa tầm rồi dứt điểm hiểm hóc. Bóng chạm đầu ngón tay thủ thành Zion Suzuki, đập cột dọc trước khi lăn vào lưới. Phút 90+6, Brazil dẫn 2-1 trước Nhật Bản.

Bàn thắng quý như vàng của Martinelli giúp Brazil vượt qua Nhật Bản

Khán đài phủ kín sắc vàng như bùng nổ. Các cầu thủ dự bị Brazil lao vào sân ôm chầm Martinelli để ăn mừng khoảnh khắc quyết định.

Nhưng giữa cơn cuồng nhiệt ấy, Carlo Ancelotti gần như không hề thay đổi cảm xúc. Nếu chỉ nhìn phản ứng của ông, người ta khó có thể biết Brazil vừa ghi bàn hay vừa thủng lưới.

Trong khi tất cả chạy về phía người ghi bàn, nhà cầm quân 67 tuổi chỉ dừng lại, quay sang trao đổi với trợ lý Paul Clement. Ngay sau đó, một thành viên ban huấn luyện được cử đi gọi tiền vệ Danilo Santos trở lại để chuẩn bị gia cố đội hình.

Quyết định được đưa ra rất nhanh: trận đấu chưa kết thúc, Brazil phải khóa chặt chiến thắng.

Đó chính là hình ảnh tiêu biểu cho Brazil dưới thời Ancelotti: bình thản giữa tâm bão.

Bình tĩnh – chìa khóa của chiến thắng

Sau trận, trung vệ Gabriel Magalhaes - người đã đăng quang Ngoại hạng Anh nhưng cũng đá hỏng quả phạt đền ở chung kết Champions League cùng Arsenal, ôn tồn chia sẻ: "Chúng tôi giữ được sự bình tĩnh, đặc biệt trong hiệp hai”.

Sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc là phẩm chất nổi bật của HLV Ancelotti

"HLV luôn truyền cho chúng tôi sự điềm tĩnh. Trong giờ nghỉ, ông ấy chỉ nhắc cả đội phải giữ cái đầu lạnh. Chúng tôi hiểu đây là một trận đấu dài và cuối cùng đã được đền đáp”, Gabriel nói thêm.

Casemiro, người ghi bàn gỡ hòa cho Brazil, cũng đồng tình: "Chúng tôi cảm nhận được áp lực từ bầu không khí trên khán đài. Nhưng điều quan trọng là phải kiên nhẫn với trái bóng, kéo giãn đội hình đối phương và không được nóng vội.

Đó là thử thách lớn về mặt tinh thần. Nhật Bản lùi rất sâu sau khi ghi bàn. Việc tìm khoảng trống trước hàng thủ năm người cực kỳ khó khăn. Điều đáng khen nhất là toàn đội vẫn giữ được sự bình tĩnh vì tin rằng cơ hội rồi sẽ đến".

Làm HLV trưởng Brazil luôn là một trong những công việc áp lực nhất bóng đá thế giới. Sức ép từ quốc gia sống vì bóng đá từng khiến không ít nhà cầm quân sụp đổ.

Tại World Cup 2014, Luiz Felipe Scolari bị chỉ trích vì để đội tuyển rơi vào trạng thái căng cứng về tâm lý, dẫn tới thất bại lịch sử.

Không chỉ là "bậc thầy tâm lý"

Sự bình thản ấy không phải điều mới mẻ với Ancelotti.

Khi còn dẫn dắt Real Madrid, ông thường phản ứng rất ít sau mỗi bàn thắng. Thời còn ở Everton, sau khi đội ghi bàn quyết định vào lưới Tottenham trong hiệp phụ FA Cup để dẫn 5-4, Ancelotti vẫn ung dung thổi tách trà nóng thay vì lao ra ăn mừng.

Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Ancelotti đã phát huy tác dụng trước Nhật Bản

Có lẽ chính phẩm chất ấy giúp ông trở thành HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Brazil tại một kỳ World Cup.

Suốt giải đấu, Ancelotti liên tục phải trả lời những câu hỏi về Neymar – cầu thủ không ra sân trong trận gặp Nhật Bản. Dù vậy, ông luôn giữ sự kiên nhẫn và bình tĩnh, điều mà không phải HLV nào cũng làm được.

Tuy nhiên, trận đấu này cũng chứng minh Ancelotti không chỉ là người giỏi xoa dịu áp lực hay quản lý phòng thay đồ.

Hiệp một, Brazil gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép tầm cao của Nhật Bản. Đội bóng Nam Mỹ nhiều lần suýt thủng lưới khi triển khai bóng từ tuyến dưới và cuối cùng vẫn phải nhận bàn thua sau khi Kaishu Sano cướp bóng từ đường chuyền hỏng của Danilo rồi dễ dàng vượt qua Casemiro.

Những điều chỉnh chiến thuật tạo khác biệt

Ngay trước giờ nghỉ, Lucas Paqueta chấn thương buộc Ancelotti phải tung Endrick vào sân.

Quyết định chuyển sang sơ đồ gần như 4-2-4 ban đầu bị xem là mạo hiểm bởi Brazil vốn đã lép vế ở khu trung tuyến.

Tuy nhiên, nước cờ ấy phát huy hiệu quả rõ rệt.

Với HLV Ancelotti, ĐT Brazil có quyền mơ về chức vô địch World Cup thứ sáu lịch sử

Việc tăng cường hàng công khiến Nhật Bản buộc phải lùi sâu, qua đó giảm áp lực cho tuyến giữa Brazil. Đồng thời, Vinicius và Rayan liên tục bám biên, mở ra nhiều cơ hội tạt bóng vào vòng cấm.

Bruno Guimaraes tiết lộ: "HLV yêu cầu chúng tôi đưa nhiều người vào vòng cấm và liên tục thực hiện các quả tạt. Hiệp hai diễn ra hoàn hảo, Brazil hoàn toàn kiểm soát trận đấu".

Bàn thắng quyết định của Martinelli cũng phản ánh dấu ấn chiến thuật của Ancelotti.

Thay vì chơi bám biên như tại Arsenal, cầu thủ này được bố trí đá như một tiền đạo lệch trái kiêm tiền vệ tấn công, nhờ đó xuất hiện đúng vị trí để ghi bàn thắng định đoạt trận đấu.

"Ở Arsenal tôi không chơi vai trò này, nhưng tôi có thể thích nghi. HLV đã trao đổi với tôi về điều đó. Tôi sẵn sàng giúp đội dù đá cánh hay bó vào trung lộ", Martinelli cho biết.

Theo thống kê của Opta, đây là bàn thắng muộn nhất trong thời gian thi đấu chính thức ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1966.

Brazil lội ngược dòng nhờ sự kiên nhẫn, những điều chỉnh chiến thuật hợp lý và trên hết là sự điềm tĩnh của HLV Carlo Ancelotti – người đang dần mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho “Selecao”. Với “Carletto”, các vũ công “xứ sở Samba” có quyền mơ về chiếc cúp vàng thứ sáu, qua đó chấm dứt 24 năm đằng đẵng chờ đợi.