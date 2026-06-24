Ronaldo tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha so kè quyết liệt ngôi đầu bảng xếp hạng World Cup

Sau khi chỉ giành 1 điểm ở trận ra quân bảng K World Cup, Bồ Đào Nha đã có màn "lột xác" ấn tượng để đánh bại Uzbekistan trong lượt trận tiếp theo. Cristiano Ronaldo chính là ngôi sao sáng nhất với cú đúp.

Bồ Đào Nha tạm chiếm ngôi đầu bảng K

Trên thực tế, siêu sao 41 tuổi còn bỏ lỡ nhiều cơ hội để lập hat-trick, dù vậy anh cũng không quá tiếc nuối khi giúp Bồ Đào Nha rộng cửa giành vé đi tiếp. Hiện tại, cựu vương châu Âu có 4 điểm sau 2 lượt trận, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng ít nhất cho đến trước trận đấu giữa Colombia và CHDC Congo (9h, 24/6).

Ở những vị trí tiếp theo lần lượt là Colombia (3 điểm/1 trận) và CHDC Congo (1 điểm/1 trận). Nếu Colombia thắng, họ sẽ đòi lại ngôi đầu từ tay Bồ Đào Nha, đồng thời biến cuộc chạm trán Ronaldo và đồng đội ở lượt trận cuối (6h30, 28/7) thành trận "chung kết" phân định vị trí số 1 bảng K.

Trường hợp hòa, Colombia vẫn mất ngôi đầu vì kém Bồ Đào Nha hiệu số bàn thắng bàn bại (có cùng 4 điểm). Trong khi đó, CHDC Congo chỉ có thể chiếm ngôi đầu bảng nếu thắng Colombia cách biệt trên 5 bàn.

Về phía Uzbekistan, đại diện châu Á tiếp tục ngụp lặn ở vị trí cuối bảng xếp hạng (0 điểm) sau 2 thất bại nặng nề (1-3 trước Colombia và 0-5 trước Bồ Đào Nha). Dù vậy, cơ hội đi tiếp của họ chưa hoàn toàn khép lại nếu CHDC Congo không thể đánh bại Colombia.

Trường hợp này xảy ra sẽ giúp thầy trò HLV Fabio Cannavaro nuôi hy vọng giành vị trí thứ 3 nếu đánh bại CHDC Congo ở lượt trận cuối (6h30, 28/7), qua đó cạnh tranh với các đội hạng 3 ở bảng đáu khác cho tấm "vé vớt".

Thứ hạng bảng K tính đến hiện tại