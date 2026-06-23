Hot girl Việt đập tan chỉ trích Ronaldo "hết thời", tin Bồ Đào Nha hạ Uzbekistan 3-0

Sở hữu hơn 400.000 người theo dõi, nữ MC kiêm Streamer đình đám Hoàng Minh Châu (Châu Mòe) mới đây đã đã có những nhận định rất hay về Ronaldo và Bồ Đào Nha. Diện chiếc áo đấu Al Nassr để tiếp lửa cho thần tượng Cristiano Ronaldo, "nàng thơ Chelsea" thẳng thắn bác bỏ những lời chê bai nhắm vào siêu sao 41 tuổi trước trận đấu thuộc lượt trận thứ hai, bảng K Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan vào lúc 0h đêm nay (24/6).

Minh Châu mặc áo số 7 CLB Al Nassr để thể hiện sự mến mộ Cristiano Ronaldo

Nàng thơ đa tài của làng truyền thông thể thao

Hoàng Minh Châu (sinh ngày 9/9/1995 tại Quảng Ninh) là cái tên bảo chứng cho sức hút lớn trong cộng đồng fan bóng đá Việt Nam. Không lựa chọn con đường của một hot girl giải trí đơn thuần, Minh Châu gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ nền tảng tri thức vững vàng khi tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài ngọt ngào chuẩn "nàng thơ" và tư duy logic sắc bén đã giúp cô dần khẳng định vị thế trong vai trò MC, Streamer kiêm nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Trên mạng xã hội, Châu Mòe liên tục phủ sóng hình ảnh trên các trang báo điện tử. Đặc biệt, cô nhận được sự nể trọng tuyệt đối từ các đấng mày râu nhờ sự trung thành hiếm có với thâm niên hơn 17 năm đồng hành cùng CLB Chelsea.

Cuộc chiến sòng phẳng với thời gian

Khi được hỏi về lý do bị lôi cuốn và truyền cảm hứng bởi một siêu sao đã bước sang tuổi 41 như CR7, nữ MC cá tính chia sẻ: "Mình nghĩ chuyện là "hot girl" hay không không thực sự liên quan đến việc yêu mến Ronaldo. Vì mình tin rằng hành trình theo đuổi đam mê với trái bóng tròn và liên tiếp chinh phục những thành công của CR7 mới là điều mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy kính phục.

Cách một cậu bé sinh ra ở vùng quê nghèo trở thành siêu sao bóng đá số 1 thế giới; cách Ronaldo luôn cho phép bản thân được thử sức với những thử thách mới ở những môi trường mới; và cách mà chân sút đến từ Bồ Đào Nha khẳng định với thế giới rằng: "Chúng ta có thể chiến đấu sòng phẳng với thời gian, miễn là chúng ta không bỏ cuộc" mới là điều khiến cho mình yêu mến và ủng hộ anh".

Cô dần khẳng định vị thế trong vai trò MC, Streamer kiêm nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp

Ý nghĩa đằng sau chiếc áo Al Nassr của nhà vô địch

Giữa muôn vàn sắc áo đỏ - bã trầu của tuyển Bồ Đào Nha, Châu Mòe lại chọn cho mình lối đi riêng khi diện chiếc áo đấu màu vàng - xanh của CLB Al Nassr.

Sự lựa chọn đầy táo bạo này mang một thông điệp vô cùng sâu sắc từ một fan cứng: "Với chiếc áo Al Nassr, cá nhân mình thấy rất đẹp, bên cạnh đó, chiếc áo đó chính là chiếc áo đã cùng Ronaldo và các đồng đội nâng cao danh hiệu Saudi Pro League danh hiệu đầu tiên của số 7 người Bồ Đào Nha sau 3 năm anh cập bến Ả Rập Xê Út. Chiếc áo Al Nassr còn là lời nhắc nhở về hành trình không bỏ cuộc của Ronaldo, và tôi, 1 fan của anh cũng vậy, sẽ không bao giờ bỏ cuộc".

Nữ MC cũng thật thà tiết lộ bản thân cô vốn là fan ruột của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, vì đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo, cô mong muốn anh sẽ giành được chiếc cúp vàng vô địch thế giới đầu tiên trong đời. Minh Châu hứa hẹn sẽ sớm diện chiếc áo đấu chính thức của tuyển Bồ Đào Nha ngay khi nó được vận chuyển về tới Việt Nam (đang đặt hàng), với hy vọng sẽ mặc chiếc áo này lên sóng vào đúng ngày Ronaldo cùng Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch thế giới.

"Người ta nói Ronaldo hết thời đã 7-8 năm nay rồi!"

Sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân, làn sóng chỉ trích bủa vây tuyển Bồ Đào Nha và cá nhân Ronaldo đang dâng cao hơn bao giờ hết. Đối diện với những ý kiến tiêu cực cho rằng siêu sao mang áo số 7 đã "hết thời", Châu Mòe đã đưa ra những phân tích chuyên môn cực kỳ đanh thép:

"Cứ mỗi khi Ronaldo cùng đồng đội thi đấu chưa tốt người ta lại mang câu chuyện hết thời ra để nói. Nếu mình nhớ không nhầm thì người ta đã nói câu chuyện này đến 7-8 năm nay rồi, và phần sau đó là gì? Anh ấy vẫn thi đấu, ghi những bàn thắng quyết định và chinh phục những danh hiệu.

Kết quả cuối cùng mới là câu trả lời xác đáng nhất. Ronaldo có thể đã lớn tuổi, nhưng bản năng sát thủ chưa bao giờ mất đi. Trận hòa trước CHDC Congo, Ronaldo không phải người duy nhất có phong độ chưa tốt. Cả Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có cách tiếp cận trận đấu chưa tốt, và điều này hạn chế đi điểm mạnh nhất của CR7 đó là khả năng săn bàn. Điều này sẽ thực sự cần thay đổi trong trận đấu tới".

Minh Châu bảo vệ Ronaldo bằng những lập luận sắc bén

Dự đoán chiến thắng đè bẹp Uzbekistan

Đêm nay, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán đối thủ khó chịu Uzbekistan dưới sự dẫn dắt của HLV Fabio Cannavaro. Khi được hỏi liệu có tung ra một bộ ảnh quyên rũ hay một "chiêu độc" nào để "tiếp lửa" cho trận đấu này hay không, nàng hot girl hóm hỉnh chia sẻ: "Có rất nhiều điều mình muốn làm để cổ vũ Ronaldo, nhưng có vẻ mới vòng bảng là hơi sớm để tung "chiêu cuối" nên mọi người đợi Bồ Đào Nha đến được trận chung kết nha".

Là một fan cuồng nhiệt của Chelsea, Minh Châu dí dỏm cho biết cô cảm thấy rất nhẹ nhõm vì đối thủ Uzbekistan không sở hữu cầu thủ nào thuộc biên chế đội bóng chủ quản của cô.

"May mà Đội tuyển Uzbekistan không có cầu thủ nào của Chelsea nên dự đoán 1 chiến thắng đậm cho Bồ Đào Nha mình cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Vậy nên mình dự đoán 1 kết quả 3-0 cho đại diện đến từ Iberia, còn với Ronaldo, một bàn là đủ để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng!", Châu Mòe tự tin khẳng định trước giờ bóng lăn.

Những hình ảnh đẹp về Minh Châu (Nguồn ảnh nhân vật cung cấp)