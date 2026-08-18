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Liverpool chi 172 triệu bảng rút ruột hàng công PSG, kích hoạt "bom tấn" kép

Sự kiện: Bóng đá Liverpool Chuyển nhượng mùa hè

Liverpool đang chuẩn bị gửi những lời đề nghị mới đầy hấp dẫn nhằm chiêu mộ bộ đôi tấn công Bradley Barcola và Ibrahim Mbaye trị giá 172 triệu bảng từ Paris Saint Germain.

   

Định hướng chuyển nhượng và tiến trình đàm phán thương vụ kép

Sau khi hoàn tất việc gia cố hàng thủ bằng những bản hợp đồng như Jeremy Jacquet (55 triệu bảng), Victor Munoz (34.5 triệu bảng) và mượn Ronald Araujo từ Barcelona, Liverpool bắt đầu dồn toàn bộ nguồn lực để nâng cấp hàng công.

Tiền đạo Bradley Barcola là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu mà Liverpool đã đàm phán trong nhiều tháng qua.

Tiền đạo Bradley Barcola là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu mà Liverpool đã đàm phán trong nhiều tháng qua.

Đội chủ sân Anfield đã đưa bộ đôi thuộc biên chế Paris Saint Germain là Bradley Barcola và tài năng trẻ Ibrahim Mbaye vào tầm ngắm.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Liverpool đã theo đuổi Barcola trong nhiều tháng và đạt được thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này. Dù vẫn còn khoảng cách về mức giá giữa hai câu lạc bộ, các bên vẫn đang tích cực trao đổi thông điệp để tìm tiếng nói chung.

Mức phí 172 triệu bảng và động thái quyết đoán từ phía PSG

Phía PSG định giá Barcola ở mức 130 triệu bảng và Mbaye ở mức 42 triệu bảng, đưa tổng giá trị thương vụ lên con số kỷ lục 172 triệu bảng.

Tài năng trẻ Ibrahim Mbaye nằm trong tầm ngắm của Liverpool để tăng cường chiều sâu hàng công.

Tài năng trẻ Ibrahim Mbaye nằm trong tầm ngắm của Liverpool để tăng cường chiều sâu hàng công.

HLV Luis Enrique đã có động thái cứng rắn khi gạch tên cả hai cầu thủ này khỏi trận tranh Siêu cúp Pháp vừa qua, đồng thời ẩn ý sẵn sàng tìm kiếm giải pháp thay thế nếu cầu thủ không còn muốn cống hiến.

Các nguồn tin uy tín khẳng định Liverpool vừa chính thức gửi hai lời đề nghị mới cho bộ đôi này. Ban lãnh đạo The Kop tỏ ra rất tự tin sẽ hoàn tất hợp đồng với Barcola và nuôi hy vọng lớn sở hữu luôn chữ ký của Mbaye trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2026 14:55 PM (GMT+7)
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