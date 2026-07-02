Ronaldo “tịt ngòi”, HLV Bồ Đào Nha để ngỏ khả năng xoay tua trước Croatia

🤔 "Đá 90 phút chẳng thành vấn đề với Ronaldo, không so sánh với Messi”

Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi sau khi "tịt ngòi" ở trận hòa Colombia. Tuy nhiên, HLV Roberto Martinez khẳng định thể lực của siêu sao 41 tuổi không hề đáng lo và bác bỏ mọi sự so sánh với Lionel Messi.

Ronaldo bị đặt dấu hỏi về phong độ lẫn thể lực sau khi liên tục đá chính ở vòng bảng, không ghi bàn ở lượt cuối trước Colombia

Sau trận hòa 0-0 trước Colombia ở lượt cuối bảng K của World Cup 2026, Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông. Dù Bồ Đào Nha vẫn giành quyền vào vòng knock-out, việc đội trưởng của họ không thể ghi bàn khiến nhiều ý kiến đặt dấu hỏi về phong độ cũng như khả năng thi đấu liên tục suốt 90 phút qua các trận đấu của chân sút kỳ cựu.

Song song đó, CR7 còn bị mang ra so sánh với Lionel Messi, người được HLV trưởng của Argentina cho nghỉ ngơi ở trận gặp Jordan trước khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn từ một quả đá phạt. Dù vậy, Roberto Martinez khẳng định: “Chúng tôi không so sánh mình với các cầu thủ của những đội tuyển khác. Điều đó thật trẻ con".

Bên cạnh những nghi ngờ về phong độ, nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu Ronaldo có nên được nghỉ ngơi để giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp. Đáp lại, HLV trưởng Bồ Đào Nha khẳng định vấn đề thể lực chưa bao giờ là mối bận tâm đối với đội ngũ huấn luyện khi khẳng định: “Thi đấu đủ 90 phút không phải là vấn đề với Cristiano Ronaldo".

Điều đó cho thấy ban huấn luyện hoàn toàn tin tưởng vào nền tảng thể lực cũng như khả năng duy trì cường độ thi đấu của chân sút đang khoác áo Al Nassr.

❓ Để ngỏ khả năng xoay tua trước Croatia

Dù bảo vệ Ronaldo trước truyền thông, HLV Roberto Martinez cũng không loại trừ khả năng điều chỉnh đội hình trong trận đấu gặp Croatia ở vòng 1/8 vào 6h sáng ngày 3/7 tới đây.

HLV Martinez đánh giá rất cao về vai trò của CR7 trong đội hình

Ông cho biết mọi quyết định sẽ được đưa ra sau khi ban huấn luyện phân tích dữ liệu thi đấu, tình trạng thể lực và màn thể hiện của các cầu thủ trên sân tập. Dẫu vậy, khả năng Ronaldo phải ngồi dự bị là khá thấp, bởi đây là trận đấu loại trực tiếp và anh vẫn được đánh giá đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Nhất là khi HLV Martinez dành nhiều lời khen cho vai trò chiến thuật của Ronaldo. Theo ông, giá trị của CR7 không chỉ nằm ở số bàn thắng mà còn ở khả năng di chuyển, hút hậu vệ và tạo khoảng trống cho các đồng đội phía sau như Bruno Fernandes hay Vitinha băng lên dứt điểm.

"Cristiano là tiền đạo đích thực của chúng tôi. Cậu ấy luôn biết cách xuất hiện trong vòng cấm đúng thời điểm. Điều quan trọng là toàn đội phải phối hợp nhịp nhàng với những pha di chuyển ấy. Cristiano có sức mạnh tinh thần rất lớn, luôn giữ kỷ luật chiến thuật và biết cách tạo ra khoảng trống cho hệ thống tấn công hoạt động hiệu quả hơn", HLV Martinez đánh giá.

⚽ Croatia - đối thủ mang nhiều ký ức đẹp với Ronaldo

Ở vòng 1/8, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Croatia, đội bóng mang đến nhiều dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của Ronaldo. Chính trong cuộc đối đầu với Croatia tại UEFA Nations League, CR7 đã ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Ngoài màn tái ngộ người đồng đội cũ Luka Modric, Ronaldo còn sở hữu thành tích khá ấn tượng trước Croatia với 5 lần đối đầu, giành 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ thua 1 trận, đồng thời ghi được 3 bàn thắng.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là trận đấu tại vòng 1/8 EURO 2016. Khi đó, Bồ Đào Nha vượt qua Croatia trong hiệp phụ nhờ pha lập công của Ricardo Quaresma ở phút 117, tạo tiền đề để thầy trò Fernando Santos tiến thẳng đến chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử.