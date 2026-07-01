ĐT Anh luyện vũ khí "tối thượng" tranh World Cup, tránh "vết xe đổ" Đức - Hà Lan

Tuyển Anh chuẩn bị kỹ cho mọi kịch bản luân lưu

HLV Thomas Tuchel cùng ban huấn luyện Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) nhận thức rõ rằng với thể thức loại trực tiếp của World Cup, tuyển Anh nhiều khả năng sẽ phải bước vào ít nhất một loạt sút luân lưu. Trước mắt, "Tam sư" sẽ đối đầu CHDC Congo ở vòng 1/16.

Declan Rice tiết lộ, ĐT Anh sẵn sàng cho kịch bản đá luân lưu với CHDC Congo

Dưới thời cựu HLV Gareth Southgate, tuyển Anh thắng 3 trong 4 loạt luân lưu đã tham dự. Họ vượt qua Colombia tại World Cup 2018, hai lần đánh bại Thụy Sĩ, nhưng thất bại trước Italia trong trận chung kết EURO 2020.

Nhằm tăng sức mạnh ở chấm 11 m, Tuchel đã triệu tập tiền đạo Ivan Toney của Al Ahli, người nổi tiếng với khả năng đá phạt đền. Ngoài ra, đội hình còn sở hữu nhiều chuyên gia khác như Anthony Gordon và đội trưởng Harry Kane.

Rice tiết lộ bí quyết thành công trên chấm 11 m

Harry Kane vẫn là người được ưu tiên thực hiện các quả phạt đền của tuyển Anh. Tuy nhiên, Declan Rice cũng vừa ghi bàn từ chấm luân lưu cho Arsenal trong trận thua Paris Saint-Germain gần đây.

"Tôi chưa bao giờ là một cầu thủ sút phạt đền quá giỏi, nhưng theo thời gian tôi đã tiến bộ. Ở trận chung kết Champions League, chưa bao giờ tôi cảm thấy tự tin đến vậy trước một quả penalty", Rice chia sẻ.

Tiền vệ Arsenal cũng tiết lộ quá trình chuẩn bị trước cú sút tại Budapest: "Tôi chỉ làm theo quy trình của mình và biết chính xác sẽ sút vào đâu. Tôi nghiên cứu thủ môn, đoán xem anh ấy nghĩ tôi sẽ đá về hướng nào, bởi vài quả gần đây tôi đều sút sang phía còn lại. Đó hoàn toàn là cuộc đấu trí".

Niềm tin tuyệt đối vào đồng đội trước giờ G

Declan Rice thừa nhận bản thân từng nhiều lần lo lắng khi đứng trước chấm phạt đền, nhưng giờ đây đã tìm được sự bình tĩnh cần thiết.

“Tôi cảm thấy rất thoải mái. Trước đây tôi từng rất hồi hộp khi đá penalty. Trận gặp Crystal Palace đầu mùa là ví dụ, tôi cực kỳ căng thẳng nhưng vẫn ghi bàn. Thế nhưng ở trận chung kết vừa rồi, tôi còn bình tĩnh hơn thế”, Declan Rice chia sẻ.

Đánh giá về các đồng đội ở tuyển Anh, Rice không giấu được sự tự tin: "Nhìn vào đội hình hiện tại, tôi không nghĩ tuyển Anh từng có thế hệ cầu thủ sút phạt đền nào tốt hơn".

Anh nói thêm: "Chúng tôi có Harry Kane, Ivan Toney, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Bukayo Saka, Jude Bellingham và cả tôi cũng có thể thực hiện. Tôi không thể đến chỉ Harry Kane cách đá penalty, bởi anh ấy là người sút phạt đền hay nhất. Tất cả đều có tâm lý rất vững vàng, không cần phải nói nhiều. Chỉ hy vọng các thủ môn cũng sẽ cản phá được vài quả".

Hà Lan thua Morocco trong loạt luân lưu

Đề phòng cú sốc như Đức - Hà Lan

Giờ đây, mục tiêu trước mắt của tuyển Anh là đánh bại CHDC Congo để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup. Trong những buổi tập cuối cùng, HLV Tuchel sẽ hoàn thiện đấu pháp và rà soát danh sách các cầu thủ thực hiện luân lưu. Nếu trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm 11 m, "Tam sư" tin rằng họ đủ bản lĩnh và chất lượng để giành chiến thắng.

Ở tứ kết World Cup 2022, ĐT Anh thua Pháp 1-2. Đáng chú ý, trận này Anh được hưởng 2 quả phạt đền nhưng thủ quân Harry Kane chỉ 1 lần thực hiện thành công. Quả phạt đền thứ hai của Kane còn bị đánh giá là một trong những quả phạt đền tệ nhất lịch sử World Cup.

Bên cạnh đó, ở vòng 1/16 đội của World Cup 2026, giới mộ điệu đã phải chứng kiến 2 cú sốc lớn mang tên Đức và Hà Lan. Đáng chú ý, cả 2 ông lớn châu Âu đều thất bại theo cùng một kịch bản trước Paraguay và Morocco: Hòa sau 120 phút rồi bại trận trong loạt luân lưu. Vì thế, việc HLV Tuchel và ban huấn luyện ĐT Anh chuẩn bị kỹ lưỡng cho loạt luân lưu là điều cần thiết.