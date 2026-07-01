Vì sao kỷ lục ghi bàn của Messi có thể bị xô đổ bới Mbappe ngay tại World Cup 2026?

Có những kỷ lục trong bóng đá tưởng như được dựng lên để tồn tại rất lâu. Cột mốc 19 bàn của Lionel Messi tại World Cup là một trong số đó. Nó là kết tinh của tài năng, sự bền bỉ và hành trình kéo dài qua nhiều thế hệ bóng đá.

Nhưng bóng đá luôn có cách tạo ra người thách thức lịch sử, và người đó lúc này là Kylian Mbappe.

Sau cú đúp giúp Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026, Mbappé đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp World Cup lên 18 bàn, chỉ còn kém Messi đúng 1 bàn. Riêng tại giải đấu năm nay, anh đã có 6 bàn sau 4 trận, cân bằng Messi trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. (AP News)

Mbappe đang bám rất sát kỷ lục của Messi

Điều đáng nói là Mbappe mới 27 tuổi. Anh sinh ngày 20/12/1998, tức vẫn còn ở giai đoạn sung mãn của sự nghiệp. Về lý thuyết, Mbappé hoàn toàn có thể dự thêm World Cup 2030 khi 31 tuổi và World Cup 2034 khi 35 tuổi. Với một cầu thủ có nền tảng thể lực tốt, tốc độ, khả năng dứt điểm và bản năng săn bàn ngày càng hoàn thiện, đó không phải viễn cảnh xa vời.

Nhưng Mbappe thậm chí có thể không cần chờ lâu đến thế.

Không quá ồn ào, nhưng Mbappe đang khiến mọi hàng thủ phải sợ hãi. Ảnh: AP

Pháp đã vượt qua Thụy Điển để vào vòng 16 đội gặp Paraguay. Nếu tiếp tục đi sâu, Mbappe sẽ còn nhiều trận để nâng thành tích. Chỉ cần thêm 1 bàn, anh cân bằng Messi; thêm 2 bàn, anh vượt qua biểu tượng Argentina để trở thành chân sút số một lịch sử World Cup theo cột mốc hiện tại.

Pháp là bệ phóng lý tưởng

Một tiền đạo lớn cần một tập thể đủ mạnh phía sau. Mbappe đang có điều đó.

Tuyển Pháp hiện không chỉ phụ thuộc vào một cá nhân. Xung quanh Mbappé là Michael Olise, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Désiré Doué, Rayan Cherki… Đó là một thế hệ vừa giàu tốc độ, vừa có kỹ thuật, vừa đủ chiều sâu để duy trì sức ép trong cả trận.

Mbappe có cả một dàn đồng đội chất lượng làm bệ phóng tới các kỷ lục. Ảnh: AP

Trước Thụy Điển, Olise có 2 kiến tạo, Barcola ghi bàn, còn Mbappe là người kết liễu trận đấu. Truyền thông quốc tế mô tả hàng công Pháp đã khiến Thụy Điển quá tải bởi tốc độ, kỹ thuật và khả năng di chuyển.

Nói cách khác, Mbappe không phải tự mình kéo cả đội đi lên. Anh đang được đặt vào một hệ sinh thái tấn công lý tưởng, nơi mỗi đường chọc khe, mỗi pha phản công, mỗi khoảng trống đều có thể trở thành cơ hội ghi bàn.

Thể thức mới cũng đứng về phía Mbappe

World Cup 2026 là kỳ World Cup mở rộng, với 48 đội và 104 trận đấu. FIFA xác nhận đây là phiên bản lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Điều đó tạo thêm cơ hội cho các đội mạnh đá nhiều trận hơn. Với một ứng viên vô địch như Pháp, đây là điều kiện thuận lợi để những ngôi sao như Mbappe tích lũy thêm bàn thắng.

Ở World Cup hiện đại, một cầu thủ không chỉ cần tài năng. Anh cần đội bóng mạnh, lịch thi đấu đủ dài và phong độ đúng điểm rơi. Mbappé đang có cả ba.

Nếu coi kỷ lục Messi đang giữ là đỉnh núi, Mbappe là người leo nhanh nhất

Messi vẫn là biểu tượng của sự vĩ đại bền bỉ. Cột mốc 19 bàn của anh không chỉ là thống kê, mà còn là di sản.

Mbappe đang tiến tới kỷ lục của Messi với tốc độ đáng sợ!

Nhưng Mbappe đang tiến đến di sản ấy với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ World Cup 2018, 2022 đến 2026, anh luôn ghi bàn ở những trận cầu lớn. Đặc biệt, AP cho biết Mbappé hiện đã có 10 bàn ở vòng knock-out World Cup, một cột mốc cho thấy anh không chỉ biết ghi bàn trước các đối thủ yếu, mà còn tỏa sáng khi áp lực lên cao nhất.

Bởi vậy, câu hỏi lúc này có lẽ không còn là: “Mbappe có phá được kỷ lục của Messi không?”. Câu hỏi đúng hơn phải là: “Mbappe sẽ phá kỷ lục đó vào lúc nào?”.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, kỷ lục 19 bàn của Messi có thể bị san bằng ngay trong trận gặp Paraguay. Và khi ấy, lịch sử World Cup sẽ chuẩn bị mở sang một chương mới — chương mang tên Kylian Mbappe.