Fan nữ World Cup cực xinh ngồi "vắt vẻo lả lơi", bình luận viên "mất kiểm soát"

Một khoảnh khắc "dở khóc dở cười" vừa làm bùng nổ mạng xã hội toàn cầu tại kỳ World Cup 2026. Chỉ vì một giây xuất thần của nữ cổ động viên nóng bỏng, một bình luận viên nhà đài đã hoàn toàn "vứt bỏ" liêm sỉ và công việc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Fan nữ xinh đẹp ngồi vắt vẻo xem World Cup khiến bình luận viên nhà đài quên cả nhiệm vụ

Đang bình luận bỗng... chuyển sang hát tình ca

Sự việc hy hữu xảy ra khi trận đấu đang diễn ra vô cùng kịch tính. Bất ngờ, đạo diễn hình ảnh quyết định "đổi gió" khi cho camera quét thẳng về phía hàng ghế đầu của khán đài. Tại đây, ống kính bắt trọn cận cảnh gương mặt hớp hồn và thân hình quyến rũ của một fan nữ bóng đá vô danh.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nam bình luận viên trận đấu giữ được cái đầu lạnh. Ngay khi nhan sắc cực phẩm này hiện lên màn hình, anh chàng lập tức "đứng hình" mất vài giây, quên sạch kịch bản phân tích chiến thuật trận đấu.

Thay vì đọc diễn biến trên sân, anh ta bất ngờ thay đổi tông giọng, cất tiếng hát nghêu ngao, thả thính và cưa cẩm mỹ nhân ngay trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Truy lùng danh tính "Mỹ nhân World Cup"

Khoảnh khắc hài hước và đầy ngẫu hứng này đã nhanh chóng được cư dân mạng cắt ghép và chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội lớn. Đoạn video đã thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải.

Cộng đồng mạng lập tức phong tặng cho cô gái vô danh danh hiệu "Mỹ nhân World Cup thế hệ mới". Đáng tiếc là cho đến nay, danh tính thực sự của cô nàng vẫn là một ẩn số lớn đối với các "thám tử mạng".

Trong lịch sử bóng đá, việc các fan nữ xinh đẹp lọt vào ống kính máy quay và đổi đời sau một đêm không phải là hiếm. Thế nhưng, khiến một bình luận viên chuyên nghiệp "mất trí" đến mức quên luôn nhiệm vụ để quay sang hát tỏ tình như thế này thì quả là... độc nhất vô nhị!