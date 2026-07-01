Vinicius Junior thăng hoa cùng Brazil ở World Cup, "gương vỡ lại lành" với mỹ nhân

World Cup 2026 đang thực sự là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Không chỉ là bữa tiệc bóng đá, giải đấu đang diễn ra tại ba quốc gia Mỹ - Mexico - Canada còn mang lại nhiều câu chuyện thú vị khác, ví dụ như có những cặp đôi cầu thủ - người mẫu bỗng “gương vỡ lại lành”.

Vinicius Junior và Virginia Foncesca chia tay hồi tháng 5 vừa qua

Đơn cử như trường hợp của Vinicius Junior và Virginia Foncesca. Cặp đôi này công bố chia tay hồi tháng 5 vừa qua sau 7 tháng mặn nồng. Dựa theo những gì mỹ nhân người Brazil chia sẻ và một số nguồn tin thân cận, mối tình này tan vỡ là do Vinicius Junior “tòm tèm” cùng một lúc với 2 người mẫu Brazil khác. Tiền đạo này mời 2 mỹ nhân tới nhà hàng ăn tối và bị Virginia Fonseca “bắt gian” tại trận.

Tuy nhiên, cặp đôi này đang có dấu hiệu “gương vỡ lại lành” trong thời gian gần đây. Hôm 12/6, Virginia Fonseca chia sẻ nhận được 1 bó hoa khổng lồ nhưng không tiết lộ người tặng. Tuy nhiên, Vinicius Junior lại vào “thả tim” bài viết và nhận được hơn 359.000 lượt “thích”. Kể từ đó, cặp đôi này liên tục trao đổi bình luận.

Vừa giành quyền vào vòng 1/8, Vinicius Junior vội vã lên khen gu thời trang của bạn gái cũ

Dấu hiệu lại càng rõ nét hơn khi Virginia tới sân xem trực tiếp trận đấu giữa Brazil và Scotland cùng với mẹ của Vinicius Junior, Fernanda Cristina. Mới nhất, mỹ nhân người Brazil khoe ảnh tới SVĐ xem trực tiếp trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tiền đạo người Brazil vội vàng vào bình luận bài viết của người cũ. “Phong cách thật tuyệt vời. Tiến lên Brazil”. Liên tục tương tác và dành lời khen cho nhau trên mạng xã hội lại thêm việc Virginia Fonseca đi xem cùng mẹ của Vinicius Junior, cặp đôi này tuyên bố “gương vỡ lại lành” cũng không có gì ngạc nhiên.