Hành trình vượt qua tuổi thơ nghèo khó và biến cố gia đình

Trước ngày lên đường tham dự World Cup tại Mỹ, Mexico và Canada, tiền đạo 19 tuổi Yan Diomandé của RB Leipzig đã công khai một bức thư xúc động gửi người em gái quá cố Roxane, người luôn đồng hành và đặt trọn niềm tin vào anh.

Trong thư, Diomandé bồi hồi nhớ lại tuổi thơ nghèo khó tại Abidjan, nơi 25 người ngủ chung một nhà, những lần trốn xem bóng đá lúc nửa đêm và biệt danh "Roberto Carlos" thời đá bóng trên đất cát dù thần tượng của anh là CR7.

Anh cũng nhắc lại kỷ niệm cùng các bạn đi lấy trộm khoai tây vì quá đói khi xa nhà năm 9 tuổi, và việc em gái dù mới 10 tuổi đã đứng ra làm người quản lý thúc giục các bạn anh tập luyện. Cả hai từng mơ ước sang Pháp, có nhà, có xe để không phải lo lắng điều gì.

Tiền đạo 19 tuổi Yan Diomandé trong màu áo đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà.

Hành trình bóng đá đưa Diomandé qua nhiều thử thách từ Mỹ đến các cuộc thử việc thất bại tại châu Âu như Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace, cho đến khi bị trục xuất về châu Phi. Bước ngoặt đến khi anh ký hợp đồng với Leganés và có màn ra mắt đối đầu Real Madrid ở tuổi 18.

Tuy nhiên, ngay sau niềm vui đó, anh nhận tin dữ từ quê nhà: em gái qua đời ở tuổi 15 sau khi bị bỏ thứ gì đó vào ly nước tại một bữa tiệc. Biến cố khiến anh rơi vào trạng thái sốc và trống rỗng cảm xúc suốt một thời gian dài, nhất là khi phải đối mặt với những áp lực đòi hỏi tiền bạc từ những người ở quê nhà.

Giấc mơ World Cup thành hiện thực và lời hứa đưa tên tuổi em gái ra thế giới

Chuyển sang thi đấu cho RB Leipzig, Diomandé dần thích nghi với môi trường kỷ luật tại Đức và hiện đang là nhân tố đá chính không thể thay thế của đội tuyển Bờ Biển Ngà tại World Cup với 2 chiến thắng, 1 trận thua ở vòng bảng và đóng góp 1 kiến tạo. Thậm chí nhiều fan của đội bóng châu Phi còn yêu mến đặt cho Diomande biệt danh "Messi mới của Bờ Biển Ngà".

Đối với tiền đạo trẻ, sân cỏ hiện là nơi duy nhất anh tìm thấy sự bình yên và là sân khấu lớn để anh chứng minh cho thế giới thấy niềm tin của em gái dành cho mình là hoàn toàn đúng đắn. Anh cho biết không còn mưu cầu sự giàu có mà muốn dành trọn vẹn tâm trí cho bóng đá.

Chân dung cô em gái Roxane của tiền đạo tuyển Bờ Biển Ngà Yan Diomandé.

Cuối thư, ngôi sao 19 tuổi khẳng định sẽ thực hiện lời hứa năm xưa với Roxane, người từng tuyên bố anh trai mình sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và giỏi hơn cả Mbappé. Diomandé thề sẽ nỗ lực hết mình trên sân cỏ để thế giới không bao giờ quên tên em gái, và nếu gặp thần tượng Cristiano Ronaldo tại giải đấu này, anh nhất định sẽ thay mặt em gửi lời chào đến siêu sao người Bồ Đào Nha.