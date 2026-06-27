Trực tiếp chuyển nhượng 27/6: MU – Arsenal – Chelsea đại chiến vì Araujo 80 triệu euro
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Theo Teamtalk, MU, Chelsea và Arsenal đều đang quan tâm tới hậu vệ cánh trái của Sporting Lisbon, Maxi Araujo. Cầu thủ 26 tuổi thi đấu khá tốt ở mùa giải trước với 7 bàn và 6 kiến tạo. Tại World Cup 2026, Maxi Araujo cũng đang chơi rất tốt trong màu áo Uruguay. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ rất khó xảy ra bởi Sporting Lisbon chỉ bán với mức giá bằng với phí phá vỡ hợp đồng tương đương 80 triệu euro.
Theo một số nguồn tin, Chelsea sẵn sàng bán sạch cả đội hình trong mùa hè này để xây dựng lại. Tuy nhiên, một số cầu thủ nằm trong danh sách "không thể động tới". Hai cái tên được nhắc đến là Garnacho và Gittens. Cả hai cầu thủ này đều còn trẻ và mới gia nhập đội bóng mùa trước nên Chelsea muốn giữ lại làm hạt nhân cho đội hình mới.
Theo Marca, Jose Mourinho vẫn muốn mua thêm trung vệ sau khi có được Konate dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trước khi ông thầy người Bồ Đào Nha tới, Nico Schlotterbeck là ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, “Người đặc biệt” yêu cầu khảo sát Alessandro Bastoni kỹ hơn. Hiện tại, Schlotterbeck vừa dính chấn thương dây chằng và chưa hẹn ngày trở lại.
Tình thế của Ter Stegen tại Barcelona không được lạc quan cho lắm. Mặc dù rất cố gắng nhưng thủ thành người Đức vẫn không thuyết phục được HLV Hansi Flick. Hiện tại, Ajax đang muốn chiêu mộ Stegen nhưng vẫn chưa mở lời chính thức với Barcelona.
Sau khi rời Man City dưới dạng chuyển nhượng tự do, John Stones đang trở thành món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Mới nhất, Inter Milan muốn có được chữ ký của hậu vệ người Anh. Tuy nhiên, John Stones vẫn để thương vụ này ở trạng thái chờ do muốn xem xét các trường hợp khác.
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 26/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/06/2026 00:41 AM (GMT+7)