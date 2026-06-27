Trực tiếp chuyển nhượng 27/6: MU – Arsenal – Chelsea đại chiến vì Araujo 80 triệu euro

Chelsea không bán Garnacho và Gittens

Theo một số nguồn tin, Chelsea sẵn sàng bán sạch cả đội hình trong mùa hè này để xây dựng lại. Tuy nhiên, một số cầu thủ nằm trong danh sách "không thể động tới". Hai cái tên được nhắc đến là Garnacho và Gittens. Cả hai cầu thủ này đều còn trẻ và mới gia nhập đội bóng mùa trước nên Chelsea muốn giữ lại làm hạt nhân cho đội hình mới.