Messi và hành trình 10 năm: Từ niềm tin chạm đáy tới kỷ lục World Cup

Hành trình của Cậu bé Vàng

26/6/2016, Messi sút hỏng trong loạt luân lưu, Argentina thua trận chung kết quốc tế thứ 3 liên tiếp trong 3 năm, 2 năm liền thua Chile ở chung kết Copa America đều sau loạt luân lưu. Chưa hết nỗi đau, fan Argentina sững sờ khi Messi tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sau trận.

10 năm trước, nước Mỹ là nơi Messi quyết định từ bỏ ĐT Argentina

Những người không theo đạo cũng phải cảm thấy đang có một thế lực thần thánh nào đó ngăn cản Argentina vô địch. 3 năm trận chung kết toàn thua, từ World Cup tới Copa America, và những người sùng đạo nhất đều nghĩ rằng đó là lời nguyền ám lên màu áo sọc Trắng – Xanh, có lẽ Messi cũng là một trong số đó.

Các chính khách vào cuộc để khuyên Messi nghĩ lại, và trong những người kêu gọi Messi từ bỏ ý định có Diego Maradona. Maradona không chỉ là một tượng đài, ông được sùng bái bởi fan Argentina và Napoli. Ông hiểu hơn ai hết sự trông cậy của các fan Argentina vào Messi, và ông đã cầu xin người kế vị danh hiệu “Cậu bé Vàng” đừng từ bỏ niềm tin vào chính mình.

Thật nhiều thay đổi đã diễn ra sau 10 năm. Maradona đã tạ thế, Messi rời Barcelona đầy bất ngờ, nhưng vận may ở ĐTQG của anh đi lên. Bên cạnh anh là những người đồng đội không chỉ xem anh là một ngôi sao, họ coi anh như một bậc thầy bóng đá, một ánh sáng soi đường, dù họ cũng không hề thua kém về mặt tài năng và nhiệt huyết.

Có thể nói ĐT Argentina không khác gì “Messi và các tín đồ”, và niềm tin là tuyệt đối bởi Messi sẽ không chỉ tỏa sáng cho cá nhân, anh còn kéo cả đội bóng đi lên. Mỗi hành động của Messi đều đi kèm sự chờ đợi, chờ đợi trong phấn khởi, bởi các đồng đội biết ma thuật từ đôi chân Messi là vô tận.

Niềm tin của các tín đồ

4 năm trước tại Qatar đã có một khoảnh khắc cho thấy sự chờ đợi ấy, nhưng không phải từ một cầu thủ. Pablo Aimar, thần tượng ngày bé của Messi, là trợ lý của đội tuyển và ông đã ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu và bật khóc khi chứng kiến Messi chọc thủng lưới Mexico. Bàn thắng đưa đội vượt qua vòng bảng đầy khó nhọc và giải phóng sự căng thẳng khỏi 46 triệu người Argentina.

Ánh mắt chỉ biết thán phục của HLV Scaloni

Sau 4 năm, đến lượt chính HLV trưởng Lionel Scaloni cũng không tin nổi mắt mình. Messi ghi hat-trick vào lưới Algeria, và khi anh được thay ra, Scaloni ra dấu yêu cầu các học trò giữ bình tĩnh để đá nốt. Những hành động của ông trở nên vô ích, các cầu thủ đều chỉ chú ý đến Messi, ôm và chúc mừng anh khi anh rời sân sau một màn trình diễn điểm 10.

Trước Áo, Messi tiếp tục tạo ra sự choáng ngợp từ các đồng đội. Enzo Fernandez đá bao nhiêu năm ở tuyển mà vẫn không ngờ Messi có thể đưa anh phá bẫy việt vị với một cú vô-lê 1 chạm, bất ngờ tới mức Enzo khựng lại và chậm 1 nhịp khiến thủ môn Schlager băng ra bắt bóng trước.

Và rồi bàn thắng ấn định phút 90+4 xảy ra. Messi dọn cỗ cho Julian Alvarez nhưng Alvarez bỏ lỡ pha đối mặt. Bóng bật ra, Paredes đón được, nhưng Paredes không sút mà nhìn về phía Messi và chuyền cho anh. Tất cả các đồng đội đều đã đứng dạt ra một bên và nhìn Messi đi bóng rồi ghi bàn. Họ không một chút mảy may nghi ngờ nào.

Tất cả các cầu thủ Argentina đứng dạt ra nhìn Messi tìm cách ghi bàn, sau khi đã chuyền cho anh thay vì sút

Và Messi quả thực đã ghi bàn. Trên cabin bình luận, Carlos Tevez và Sergio Aguero một lần nữa chỉ biết ra dấu tay như cúi chào Messi, bất kể Messi có thấy họ từ xa hay không. Aimar, Scaloni, Tevez, Aguero, toàn những cầu thủ đi trước hoặc cùng thế hệ, thậm chí cả bạn thân, nhưng họ vẫn choáng ngợp với Messi hơn bao giờ hết.

Không thể cản người vĩ đại nhất?

1 thập kỷ trước Argentina đã từng quá phụ thuộc vào Messi, và các đối thủ nghĩ ra những cách khác nhau để phong tỏa anh. Sau 4 kỳ World Cup đầu tiên tham dự, Messi đã ghi 6 bàn, không phải là ít nhưng vẫn chưa đủ nhiều so với những gì anh thể hiện ở Barca.

World Cup 2022 như bước ngoặt cho Messi và tuyển Argentina, họ mạnh hơn bao giờ hết trong thế kỷ mới và Messi ghi tới 7 bàn trải dài toàn giải đấu. Messi bắt đầu thành công ở đội tuyển khi sự nghiệp đã vào những năm cuối, nhưng càng già càng tỉnh táo, hiểu biết về khả năng của mình, khiến Messi chỉ càng đá hay.

Ralf Rangnick cũng phải chịu thua, ông hiểu rằng không có đấu pháp nào có thể hoàn toàn ngăn được Messi

Ralf Rangnick thiết kế đấu pháp để ĐT Áo có thể gây áp lực cho Argentina, dùng 5 tiền vệ và hy vọng các đợt pressing liên tục sẽ gây khó khăn cho Argentina. Đúng là có khó khăn cho các cầu thủ Argentina khác, nhưng riêng Messi thì không.

Rangnick hiểu khả năng của ông chỉ có giới hạn: “Chúng ta đã thấy cầu thủ 39 tuổi đó. Anh ấy ghi 2 bàn từ những cơ hội ít ỏi, cho thấy mình hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Đó là Leo Messi và anh ấy cho thấy mình là người giỏi nhất”.

Và Messi sẽ sang tuổi 40 vào ngày mai 24/6, nhưng anh vừa lập kỷ lục bàn thắng World Cup. Các cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới chiếm chưa đến 1% dân số toàn cầu và với chúng ta họ như những người ngoài hành tinh, nhưng Messi đã vượt qua sự so sánh đó, một cầu thủ siêu nhiên giữa những người ngoài hành tinh.