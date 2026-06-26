Đêm không ngủ vì World Cup của người nước ngoài ở Việt Nam

Chàng trai người Pháp 33 tuổi đến quán để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà đấu với tuyển Iraq tại vòng bảng World Cup 2026 (ngày 23/6). Nhiều người nước ngoài không mang quốc tịch Pháp nhưng đến quán vì đam mê bóng đá đơn thuần.

Will cho biết ở Pháp người hâm mộ thường đổ ra đường ăn mừng nếu đội tuyển quốc gia chiến thắng các trận mang tính quyết định từ vòng bán kết. Nhưng từ khi đến Việt Nam, thói quen của anh thay đổi.

"Ở Việt Nam, không khí bóng đá vẫn cuồng nhiệt nhưng mang tính gia đình. Bất kể vòng bảng hay chung kết, bóng đá luôn là cái cớ để gặp gỡ và tôi đã lây văn hóa này của người Việt", anh nói. Anh bắt đầu xem cả những trận không có đội tuyển Pháp.

"Vài ngày đầu cơ thể khá uể oải do thiếu ngủ, tôi phải chuyển sang làm việc chủ yếu vào buổi chiều. Nhưng cảm giác được hò hét cùng đám đông khiến tôi phấn khích", chàng trai là chuyên gia giáo dục của một trường phổ thông quốc tế ở Hà Nội nói.

Will Courageux (bìa trái), 35 tuổi, quốc tịch Pháp xem World Cup 2026 cùng bạn bè tại một quán cà phê ở Hà Nội, tháng 6/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

2h sáng ngày 20/6, Marquez Ryan, 36 tuổi, người Mỹ cùng bạn bè chọn một quán bar ở phường An Khánh, TP HCM để theo dõi đội nhà.

Ryan thừa nhận, tại Mỹ, bóng đá không được quan tâm bằng bóng rổ hay bóng bầu dục. Anh thường xem lại video tóm tắt bàn thắng vào sáng hôm sau. "Nhưng khi sống ở đây, tôi bất ngờ khi thấy từ anh tài xế taxi đến chú bảo vệ chung cư đều rành tên các cầu thủ tuyển Mỹ. Sự quan tâm nhiệt thành của người bản địa truyền năng lượng khiến tôi quyết định thức đêm cổ vũ cùng họ", Ryan nói.

Kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh, các diễn đàn của cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam thường xuyên xuất hiện các bài đăng tìm các địa điểm xem bóng đá. Những bài "Quán nào mở cửa lúc 5h sáng", "Tìm đồng hương các trận đấu của tuyển nhà" thu hút hàng trăm bình luận.

Marquez Ryan, 36 tuổi, người Mỹ, cổ vũ đội tuyển Mỹ trong trận ngày 20/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách này, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội và TP HCM đã thay đổi cách hoạt động.

Anh Đào Xuân Trường, quản lý quán Puku Cafe & Sports Bar (Hà Nội) cho biết, lượng khách mùa giải năm nay chia làm hai khung giờ rõ rệt. Khách nước ngoài, bao gồm cả khách du lịch và các gia đình, tập trung chủ yếu vào các trận đấu diễn ra từ 5h đến 9h sáng. Lượng khách dao động từ 50 đến 250 người tùy thuộc từng trận hoặc độ nổi tiếng của đội tuyển.

"Do múi giờ lệch sâu, chúng tôi phải tăng nhân sự làm việc ca đêm và sáng sớm. Toàn bộ nhân viên phục vụ đều sử dụng tiếng Anh để hỗ trợ khách quốc tế về thực đơn và các yêu cầu kỹ thuật màn hình", anh Trường nói.

Cơ sở cũng phải nâng cấp hệ thống máy chiếu và đường truyền truyền hình cáp để bảo đảm độ nét và không bị trễ hình.

Không khí xem World Cup tại một quán cà phê tại Hà Nội rạng sáng, ngày 22/6. Ảnh: Puku Cafe & Sports Bar

Tại TP HCM, ông Jaime Tuckwell, 47 tuổi, quốc tịch Australia, chủ một quán bar, cũng phải sắp xếp nhân viên làm việc ca đôi và tăng giờ mở cửa từ rạng sáng. Khách hàng của quán chủ yếu đến từ Anh, Australia và Hà Lan.

11 năm sống tại Việt Nam, ông Jaime nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong văn hóa thưởng thức bóng đá giữa hai quốc gia. Tại Australia, người dân thường tập trung cố định ở các Pub (quán rượu) bất kể ngày đêm khi đội tuyển quốc gia thi đấu. Tại Việt Nam, không gian xem bóng đá linh hoạt hơn, từ nhà hàng lớn đến các quán nước vỉa hè.

"Cổ động viên Việt Nam có xu hướng yêu thích các ngôi sao cá nhân như Ronaldo hay Messi và cổ vũ cho đội bóng có ngôi sao đó. Trong khi ở nước tôi, mọi người trung thành với màu cờ sắc áo của quốc gia hoặc khu vực, bất chấp đội hình có ngôi sao hay không", ông Jaime nói.

Ông nói người Việt có thời gian ăn mừng chiến thắng kéo dài hơn nhiều so với người Australia.

Bên cạnh các quán bar chuyên về thể thao, nhiều người nước ngoài có xu hướng hòa mình vào lối sống bình dân của người bản địa. Jack Wilson, 33 tuổi, quốc tịch Anh, sống ở Đà Nẵng, thường ghé quán nước đầu hẻm vào sáng sớm. Tại đây, người dân khu phố mang TV ra khoảng sân chung để xem cùng hàng xóm. Jack ngồi ghế nhựa, uống cà phê sữa, thi thoảng dùng vài từ tiếng Việt để bình luận một pha bóng cùng mọi người.

"Ở Anh, để có chỗ ngồi xem World Cup đặc biệt trận của tuyển nhà, bạn thường phải đặt bàn trước vài tuần vì kín chỗ. Nhưng ở Việt Nam, tôi có thể dễ dàng xem bất cứ đâu. Sự hiếu khách của người dân khiến những người xa xứ như tôi không cảm thấy lạc lõng", Jack nói.

Sophie Bernard, 29 tuổi, quốc tịch Pháp, sống ở Hà Nội, cũng chọn quán ăn vỉa hè làm nơi xem bóng đá. "Cảm giác ngồi ăn bát phở nóng lúc 2h sáng, trò chuyện cùng chủ và khách tại quán, hét lên khi đội nhà ghi bàn là điều tôi chưa từng trải qua ở quê hương", Sophie nói.

Dưới góc độ văn hóa, PGS TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết sự hào hứng của người dân bản địa khi cổ vũ cho đội tuyển của các quốc gia khác tạo ra tâm lý an tâm, được tôn trọng cho cộng đồng người nước ngoài sống xa xứ. Việc một công dân Anh ngồi vỉa hè xem tivi, một công dân Pháp uống cà phê cổ vũ bóng đá cho thấy văn hóa bản địa có sức hút và khả năng dung hợp lớn.

"Họ không chỉ xem một trận đấu, họ đang chủ động thích nghi và đồng hóa với lối sống của vùng đất họ chọn gắn bó", ông nói.