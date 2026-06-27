Trực tiếp bóng đá Ai Cập - Iran: Quyết đấu vì tấm vé knock-out (World Cup)
(10h, 27/6, bảng G) Ai Cập và Iran sẽ quyết một trận sinh tử cho tấm vé đi tiếp.
World Cup | 10h, 27/6 | Seattle
Điểm
Shobeir
Hany
Ibrahim
Rabia
Fatouh
Attia
Lasheen
Salah
Ashour
Ziko
Marmoush
Điểm
Beiranvand
Rezaeian
Khalilzadeh
Nemati
Hajsafi
Kanaani
Mohebi
Ezatolahi
Ghoddos
Jahanbakhsh
Taremi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ai Cập bắt đầu chiến dịch của mình bằng trận hòa 1-1 trước Bỉ, trước khi có bước tiến dài trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out bằng chiến thắng 3-1 trước New Zealand, qua đó chiếm lấy ngôi đầu bảng. Kể từ năm 1990 cho đến nay, "The Pharaoh" vẫn chưa một lần vượt qua được vòng bảng của một kỳ World Cup. Tuy nhiên, với việc đang nắm quyền tự quyết trong tay, các học trò của huấn luyện viên Hossam Hassan sẽ bước vào màn so tài với Iran bằng sự tự tin rất lớn.
Mohamed Salah vẫn là hạt nhân trong lối chơi của Ai Cập với một pha lập công cùng hai đường chuyền dọn cỗ. Dù đã chạm ngưỡng 34 tuổi, cựu tiền đạo của Liverpool vẫn thể hiện được đẳng cấp khác biệt ở sân chơi đỉnh cao. Với tình thế hiện tại, Ai Cập chỉ cần giành một kết quả hòa trước Iran là đủ để ghi tên mình vào vòng 1/16. Trong trường hợp bỏ túi trọn vẹn 3 điểm, họ sẽ khép lại giai đoạn vòng bảng với vị trí dẫn đầu.
Phía bên kia chiến tuyến, Iran khởi đầu giải đấu bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand, trận đấu mà Team Melli đã có hai lần bị đối thủ dẫn bàn nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa để giữ lại 1 điểm. Đến lượt trận thứ hai, Iran tiếp tục để lại dấu ấn khi cầm chân Bỉ với tỷ số 0-0 nhờ vào hệ thống phòng ngự kiên cố, nổi bật là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn dày dặn kinh nghiệm Beiranvand.
Kết quả này giúp Iran kéo dài mạch trận bất bại của mình trên mọi mặt trận lên con số 5. Dù vậy, tập thể dưới quyền chiến lược gia Amir Ghalenoei vẫn đang lùng sục chiến thắng đầu tay để chắc suất đi tiếp. Đang sở hữu 2 điểm và đứng thứ hai tại bảng G, một kết quả hòa ở lượt trận cuối nhiều khả năng sẽ không thể bảo đảm tấm vé đi tiếp cho Iran, nhất là khi Bỉ vượt qua New Zealand ở cuộc đối đầu diễn ra cùng giờ. Sở hữu thực lực cùng kinh nghiệm trận mạc phong phú, Iran hứa hẹn sẽ mang đến vô vàn thử thách cho Ai Cập trong cuộc đụng độ tại Lumen Field.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/06/2026 22:55 PM (GMT+7)