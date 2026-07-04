"Ông già" Messi ghi bàn thứ 20 ở World Cup theo phong cách "đôi mươi"

Các tuyển thủ Cape Verde trước World Cup có nằm mơ cũng không ngờ được đối đầu Argentina ở một trận knock-out World Cup, trong đó có không ít cầu thủ là fan của "La Albiceleste" và cá nhân Lionel Messi. Nhưng họ đã vượt qua vòng bảng với thành tích cầm hòa nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha, và họ tỏ ra tự tin rằng có thể làm được điều tương tự trước nhà đương kim vô địch Thế giới.

Messi chọc thủng lưới Vozinha

Trong khoảng gần nửa giờ thi đấu đầu tiên, Cape Verde đã có cơ sở tin vào mục tiêu đó. Họ tổ chức phòng ngự rất kín kẽ, và thi thoảng tung ra một số pha phản công không tệ. Cá nhân Lionel Messi bị kèm rất chặt, anh nhận bóng ở trung lộ là 2-3 cầu thủ Cape Verde ập vào lấy bóng.

Dù vậy, Argentina khi tạo ra cơ hội ghi bàn vẫn rơi vào đôi chân của Messi. Và đến phút 29 Messi đã ghi bàn theo một cách không ngờ: Lisandro Martinez đã dâng sang phần sân Cape Verde, trước khi phất bóng dài xuống cho Messi phá bẫy việt vị. Ở góc đá hẹp, Messi vẫn dứt điểm vọt qua đầu Vozinha đưa Argentina dẫn trước.

Cách Messi thực hiện tình huống đó là quá dễ, anh đã vòng qua điểm mù của trung vệ Diney bên phái Cape Verde trước khi thoát xuống đón đường chuyền. Bước 1 của Messi là quá gọn và giúp anh có điều kiện xử lý tiếp trước khi dứt điểm, một cú đá rất khó ở góc hẹp khiến Vozinha không kịp trở tay.

Đó là bàn thắng thứ 20 của Messi ở các kỳ World Cup và cũng là bàn thứ 14 của anh ở các kỳ World Cup kể từ lúc Messi bước sang tuổi 35. Và anh lập công theo cách giống một tiền đạo cắm cỡ Erling Haaland hơn là một cầu thủ kỹ thuật. Tốc độ và sự dẻo dai của Messi là một khía cạnh chúng ta hay bỏ qua khi nói về đẳng cấp của anh, nhưng càng cao tuổi Messi càng khiến chúng ta phải bất ngờ.