5 lý do Tây Ban Nha đáng sợ bậc nhất World Cup, Bồ Đào Nha của Ronaldo khó cản nổi

Chuỗi 34 trận bất bại đầy ấn tượng

Tây Ban Nha chỉ mới thắng trận đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup kể từ khi họ lên ngôi vô địch vào năm 2010. Điều đáng nói hơn là chuỗi bất bại của đội bóng này hiện đã kéo dài lên 34 trận.

Chuỗi thành tích ấy không chỉ mang lại lợi thế lớn về mặt tinh thần cho các cầu thủ Tây Ban Nha, mà còn tạo nên rào cản tâm lý với mọi đối thủ. Đội bóng của Luis De La Fuente rất hiếm khi đánh mất lợi thế, rất khó bị khuất phục và càng hiếm khi sụp đổ.

Sau cú sảy chân bất ngờ với trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde ở lượt trận mở màn, nhà đương kim vô địch châu Âu đang dần lấy lại đà tăng tốc.

Ngoại trừ 25 phút đầu bùng nổ trước Saudi Arabia với 3 bàn thắng ghi được, Tây Ban Nha trước đó chưa thực sự thể hiện phong độ cao nhất. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Áo mới chính là hình ảnh của đội bóng từng chinh phục EURO 2024. "La Roja" tỏ ra sắc bén, thi đấu trực diện, giàu năng lượng và có tinh thần đầy hứng khởi.

Tây Ban Nha đang tìm lại chính mình

HLV De la Fuente chia sẻ: "Đó gần như là trận đấu hoàn hảo của Tây Ban Nha, dù vẫn còn một số điều cần cải thiện".

Đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha sẽ là Bồ Đào Nha (2h, 7/7). Rõ ràng Ronaldo và các đồng đội sẽ phải chạm trán thử thách cực lớn, khi "La Roja" là tập thể được đánh giá toàn diện bậc nhất giải đấu, đứng ngang hàng với ứng viên vô địch số một là tuyển Pháp.

Hàng phòng ngự vững như bàn thạch

Nhiều người quên rằng Tây Ban Nha từng vô địch World Cup 2010 nhờ hàng loạt chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Phiên bản hiện tại cũng được xây dựng trên nền tảng phòng ngự vô cùng chắc chắn, kết hợp với tuyến giữa vận hành ổn định và nhịp nhàng.

Sau 4 trận tại World Cup 2026, Tây Ban Nha vẫn chưa để thủng lưới lần nào. Thủ môn Unai Simon cũng đã vượt qua kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất của một cá nhân tại World Cup, thành tích trước đó thuộc về huyền thoại Walter Zenga của tuyển Italia vào năm 1990.

Bộ tứ vệ của Tây Ban Nha là sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ, kinh nghiệm, thể hình và kỹ thuật. Tiêu biểu nhất là cặp trung vệ Aymeric Laporte và Pau Cubarsi. Laporte mang đến sự từng trải, còn Cubarsi đem lại nguồn năng lượng và sự táo bạo của tuổi trẻ.

Tây Ban Nha là 1 trong số ít đội chưa thủng lưới ở World Cup 2026

Không chỉ chơi bóng kỹ thuật, cả hai cũng rất mạnh trong các pha tranh chấp. Tây Ban Nha còn đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống cố định. Cubarsi từng đưa bóng đến vị trí để Marc Cucurella ghi bàn từ một quả phạt góc, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng trung vệ trẻ đã phạm lỗi với thủ môn Alexander Schlager.

Nếu tình huống đó diễn ra tại Ngoại hạng Anh, nhiều người tin rằng bàn thắng hoàn toàn có thể được công nhận.

Yamal ngày càng bùng nổ

Trong trận gặp Áo, Yamal phần nào bị lu mờ bởi màn trình diễn xuất sắc của Baena bên cánh đối diện. Tuy nhiên, tài năng trẻ của Barcelona vẫn tạo ra hàng loạt khoảnh khắc đẳng cấp.

Yamal có tới 4 lần xâu kim đối phương, trong đó 3 lần biến Konrad Laimer thành nạn nhân. Điều đó cho thấy HLV Ralf Rangnick đã đặc biệt dè chừng ngôi sao 18 tuổi khi kéo Laimer sang đá hậu vệ trái giống như cách ông từng làm ở trận gặp Argentina. Thậm chí Marcel Sabitzer cũng thường xuyên phải hỗ trợ phòng ngự để khóa chặt Yamal.

Dẫu vậy, Laimer vẫn nhiều lần bị Yamal vượt qua dễ dàng, trong đó có một pha xâu kim rồi bứt tốc khiến hậu vệ người Áo hoàn toàn bất lực. Chỉ có hai pha cứu thua xuất sắc của Alexander Schlager mới ngăn được Yamal ghi tên lên bảng tỷ số.

Yamal đang tìm lại cảm giác thi đấu

Các vấn đề ở háng và gân kheo từng khiến cầu thủ 18 tuổi chưa đạt thể trạng tốt nhất, nhưng trận đấu này cho thấy anh đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao. Trong bối cảnh nhiều siêu sao tại World Cup 2026 liên tục tỏa sáng, HLV De La Fuente chắc chắn sẽ rất hài lòng nếu Yamal bùng nổ đúng vào giai đoạn quyết định.

Yamal chia sẻ sau trận thắng Áo: "Từng chút một, tôi đang cảm thấy mình trở lại là chính mình. Những pha di chuyển, rê bóng, mọi thứ đều đang quay trở lại". Tất nhiên đó rõ ràng không phải là những lời mà các đối thủ muốn nghe.

Cucurella - Baena hủy diệt hành lang trái

Áo gần như không thể chống đỡ những đợt tấn công bên cánh trái của Tây Ban Nha. Alex Baena đang chứng minh anh là phương án thay thế hoàn hảo cho Nico Williams, người liên tục gặp vấn đề chấn thương.

Tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid phối hợp cực kỳ ăn ý với Marc Cucurella. Hậu vệ cánh của Chelsea kiến tạo ở bàn mở tỷ số, góp công vào bàn thắng thứ hai và tiếp tục "dọn cỗ" cho đồng đội ở bàn thắng thứ ba.

Cucurella lên công, về thủ rất nhịp nhàng

Sự kết hợp giữa hai cầu thủ đó liên tục tạo ra thế áp đảo quân số ở cánh trái, khiến hàng thủ Áo gần như bị kéo giãn hoàn toàn. Bàn mở tỷ số là minh chứng rõ nhất. Baena di chuyển bó vào trung lộ rất thông minh, kéo hậu vệ phải Stefan Posch theo mình để mở khoảng trống cho Pedri chuyền bóng ra biên. Cucurella băng lên rồi thực hiện quả căng ngang chuẩn xác để Oyarzabal dứt điểm gọn gàng.

Ở cánh đối diện, Pedro Porro và Yamal cũng tạo ra sức ép không nhỏ, giúp Tây Ban Nha trở nên cực kỳ nguy hiểm ở cả hai hành lang cánh.

Đừng bao giờ xem thường Mikel Oyarzabal

So với nhiều tiền đạo nổi tiếng khác tại World Cup 2026, Mikel Oyarzabal có thể không phải cái tên quá đình đám. Tuy nhiên, tiền đạo của Real Sociedad lại là mắt xích vô cùng quan trọng trong lối chơi của Tây Ban Nha.

Anh cũng mang phong độ ấn tượng ở cấp CLB đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 2 pha dứt điểm đầy lạnh lùng trước Áo tiếp tục chứng minh khả năng săn bàn của Oyarzabal. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của tiền đạo 29 tuổi còn nằm ở khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí hợp lý và tinh thần hoạt động không biết mệt mỏi.

Không thể coi thường khả năng săn bàn của Oyarzabal

Những phẩm chất ấy khiến anh luôn trở thành cơn ác mộng đối với mọi hàng phòng ngự. Đến thời điểm hiện tại, Oyarzabal đã có 4 bàn thắng tại World Cup 2026 và hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

HLV De La Fuente cũng cho rằng học trò của mình xứng đáng nhận được nhiều sự ghi nhận hơn từ giới chuyên môn. Dẫu vậy, việc Oyarzabal chưa được chú ý quá nhiều đôi khi lại là lợi thế không nhỏ dành cho chính tuyển Tây Ban Nha.