Nữ DJ xinh như hoa, khoe vũ điệu hoang dã cổ vũ Ghana lập chiến công ở World Cup

Bảng L World Cup 2026 đang thu hút trọn vẹn sự chú ý của giới mộ điệu với những cặp đấu vô cùng duyên nợ ngay từ ngày ra quân. Trong số các gương mặt đại diện đồng hành cùng giải đấu năm nay, nữ DJ Candy (Minh Anh Nguyễn Mai) người đẹp đại diện cho đội tuyển Ghana đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Minh Anh là đại diện fan Ghana tại "Nóng cùng World Cup 2026"

Chuyện hậu trường của nữ MC kiêm DJ Candy

Khác với hình ảnh bốc lửa, cá tính khi làm DJ Candy tại các tụ điểm giải trí, Minh Anh Nguyễn Mai ngoài đời là một cô gái đa năng khi đảm nhận cả vai trò ca sĩ và MC tự do.

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đối lập đầy thú vị trong công việc. Khi làm người dẫn chương trình, cô chia sẻ: "Hôm nay em là MC thanh lịch". Nhưng hôm sau, cô lại xuất hiện với phong cách cá tính thường thấy tại một Club kèm lời chia sẻ dí dỏm: "Tháng 5 ế show nên em nhận hết ạ".

Khi khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển Ghana trong chiến dịch đồng hành cùng World Cup 2026, Minh Anh đã nhận được rất nhiều sự tương tác từ bạn bè. Sau những kết quả thuận lợi liên tiếp của đại diện châu Phi, dưới phần bình luận, nhiều bạn bè đã vào trêu đùa và phong cho cô danh hiệu "Idol dự đoán khét nhất" mùa giải này.

Kết thúc vòng bảng, Ghana xếp thứ 3 bảng L với 4 điểm, đủ điều kiện giành vé đi tiếp vào vòng 1/16 với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Như vậy niềm vui dành cho Minh Anh đã trở nên trọn vẹn và cô vẫn sẽ còn cơ hội tiếp tục đồng hành cùng đội bóng châu Phi trong thời gian tới.

Cô mang đến chương trình những vũ điệu nóng bỏng

Hình ảnh đẹp về Minh Anh (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)