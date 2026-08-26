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MU chính thức công bố Baleba 70 triệu bảng, ra mắt ở derby Manchester

Sự kiện: Manchester United Premier League 2026-27

MU đã hoàn tất việc chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton sau thời gian dài theo đuổi "máy quét" người Cameroon.

   

MU hoàn tất thương vụ Baleba

MU đã chính thức hoàn tất việc ký hợp đồng với Carlos Baleba từ Brighton. Tiền vệ người Cameroon gia nhập đội chủ sân Old Trafford với mức phí 65 triệu bảng, cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí tùy thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng. Baleba ký hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

MU chính thức công bố Baleba 70 triệu bảng, ra mắt ở derby Manchester - 1

Thương vụ này khép lại quá trình theo đuổi Baleba kéo dài gần 12 tháng của MU. Sky Sports News cho biết, "Quỷ đỏ" dành sự quan tâm cho Baleba từ mùa thu năm ngoái cho tới tận kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Baleba tiếp tục nằm trong nhóm những mục tiêu hàng đầu của MU ở kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đội bóng tìm kiếm tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Giờ đây, anh chính thức trở thành tân binh thứ 3 của đội bóng ở hàng tiền vệ, sau Andrey Santos và Youri Tielemans.

Ra mắt ở derby Manchester

Baleba hiện đang phải điều trị chấn thương mắt cá chân gặp phải trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Theo Sky Sports News, tiền vệ 22 tuổi có thể trở lại thi đấu vào giữa tháng 9, thời điểm MU đối đầu Man City vào ngày 13/9 ở trận derby Manchester.

Chia sẻ trên trang web chính thức của MU, Baleba bày tỏ niềm vui khi gia nhập đội bóng mà anh mong muốn được khoác áo từ lâu: "Tôi có cảm giác vô cùng tuyệt vời khi gia nhập câu lạc bộ trong mơ của mình. Được thi đấu tại Old Trafford vốn đã luôn là một điều đặc biệt, nhưng cơ hội làm điều đó với tư cách một cầu thủ MU thực sự là một vinh dự lớn đối với tôi.

Tiền vệ người Cameroon cũng nhắc đến HLV Michael Carrick cũng như tham vọng cùng MU: "Tôi rất nóng lòng được làm việc với Michael Carrick. Kinh nghiệm và kiến thức bóng đá của ông ấy khiến ông trở thành người thầy hoàn hảo để giúp tôi vươn tới trình độ cao nhất.

Tham vọng của tất cả mọi người tại câu lạc bộ là rất rõ ràng, tương lai vô cùng hứa hẹn, và tôi quyết tâm đóng góp phần của mình để cùng đội bóng giành được những thành công mà chúng tôi có khả năng đạt được".

MU chính thức công bố Baleba 70 triệu bảng, ra mắt ở derby Manchester - 2

Từ Brighton đến Old Trafford

Baleba gia nhập Brighton từ Lille vào năm 2023. Trong thời gian thi đấu cho Brighton, anh có tổng cộng 112 lần ra sân cho câu lạc bộ.

Mùa giải trước, Baleba thi đấu 35 trận cho Brighton. Anh cũng có một khoảng thời gian vắng mặt khi trở về khoác áo đội tuyển Cameroon tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Sau 3 năm thi đấu cho Brighton, tiền vệ 22 tuổi chính thức chuyển sang MU trong thương vụ có giá trị tối đa 70 triệu bảng.

Chuyển nhượng MU: Baleba sẽ mặc số áo cũ của Solskjaer, Balde đổi ý
Chuyển nhượng MU: Baleba sẽ mặc số áo cũ của Solskjaer, Balde đổi ý

MU sắp hoàn tất vụ mua Carlos Baleba trong khi Alejandro Balde đã thay đổi ý định ở lại Barca.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2026 22:58 PM (GMT+7)
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