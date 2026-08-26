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Rộ tin Fernandes đoạt danh hiệu cao quý, hoàn tất hat-trick Cầu thủ xuất sắc nhất

Sự kiện: Premier League 2026-27 Bruno Fernandes Manchester United

Giới truyền thông đưa tin đội trưởng MU đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2026 của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) dù Gala trao giải chưa khép lại.

   

Mùa giải kỷ lục của Bruno Fernandes

Rạng sáng 26/8 (giờ Việt Nam), Lẽ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2026 của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) đã diễn ra tại Manchester. Dù vậy trước đó vài giờ, giới truyền thông bất ngờ Bruno Fernandes chính là chủ nhân của giải thưởng cao quý này.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha vượt qua các ứng viên khác trong danh sách đề cử gồm Declan Rice, David Raya, Gabriel Magalhaes của Arsenal cùng Erling Haaland, Rayan Cherki của Man City.

Rộ tin Fernandes đoạt danh hiệu cao quý, hoàn tất hat-trick Cầu thủ xuất sắc nhất - 1

Trong số đó, Rice được xem là đối thủ đáng gờm nhất của Fernandes. Tiền vệ người Anh có 4 bàn thắng, 7 pha kiến tạo sau 36 lần ra sân, góp phần giúp Arsenal chấm dứt "cơn khát" vô địch Ngoại hạng Anh kéo dài hơn 2 thập kỉ.

Mùa giải 2025/26 là một trong những mùa giải cá nhân hiệu quả nhất của Fernandes kể từ khi gia nhập MU. Anh ghi dấu ấn đặc biệt với 21 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, qua đó phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải của giải đấu.

MU trải qua giai đoạn đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 khó khăn, nhưng sau đó cải thiện thành tích dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick để cán đích ở vị trí thứ 3, giành quyền tham dự Champions League. Fernandes tiếp tục là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất.

Khả năng tạo cơ hội, đóng góp bàn thắng và tỏa sáng trong những thời điểm quan trọng giúp anh trở thành nhân tố trung tâm trong lối chơi tấn công của đội bóng. Kỷ lục 21 pha kiến tạo là minh chứng rõ ràng cho khả năng sáng tạo của Fernandes. 

Hoàn tất cú hat-trick danh hiệu cá nhân

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của PFA là giải thưởng cá nhân lớn thứ 3 mà Fernandes giành được trong mùa giải 2025/26. Trước đó, đội trưởng MU giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Ngoại hạng Anh và giải Cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA).

Điểm đặc biệt của giải thưởng PFA nằm ở cách thức bình chọn. Danh hiệu này do chính các cầu thủ chuyên nghiệp bỏ phiếu, thay vì được quyết định bởi giới truyền thông, người hâm mộ hoặc các bảng xếp hạng thống kê.

Danh hiệu mới cũng mang ý nghĩa đáng chú ý đối với MU khi Fernandes trở thành cầu thủ thứ 10 của đội bóng giành giải thưởng danh giá này. Trước đó, danh sách những cầu thủ "Quỷ đỏ" được PFA vinh danh gồm Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Roy Keane, Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy, Teddy Sheringham, Gary Pallister và Mark Hughes.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2026 23:20 PM (GMT+7)
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