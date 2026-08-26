Nhận định bóng đá Việt Nam - Thái Lan: Mỹ Đình chờ ngôi vương lần thứ tư lịch sử (AFF Cup)

Lợi thế lớn, nhưng ĐT Việt Nam chưa thể chủ quan

ĐT Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với hành trang là chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala. Hai pha lập công của Hai Long và Quang Hải trong hiệp hai giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo ra khoảng cách rất thuận lợi trước màn tái đấu tại Mỹ Đình.

Đình Bắc và đồng đội có cơ hội lớn lên ngôi vô địch AFF Cup 2026.

Chiến thắng trên đất Thái Lan cũng cho thấy bản lĩnh của ĐT Việt Nam. Với lợi thế này, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể lựa chọn cách chơi thực dụng hơn ở lượt về. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không cần phải đẩy cao tốc độ mà có thể ưu tiên sự chắc chắn, duy trì cự ly đội hình và chờ thời cơ phản công.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm ĐT Việt Nam cần tỉnh táo nhất. Chiến thắng tại Rajamangala và không khí ăn mừng cuồng nhiệt của người hâm mộ có thể tạo ra sự hưng phấn, nhưng trận chung kết chỉ thực sự khép lại sau 90 phút tại Mỹ Đình.

Thái Lan vẫn còn cơ hội. Để lật ngược tình thế, "Voi chiến" phải thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Đây rõ ràng là nhiệm vụ rất khó, nhưng khi đã rơi vào thế không còn gì để mất, đội bóng của HLV Anthony Hudson chắc chắn sẽ nhập cuộc với sức ép lớn.

ĐT Thái Lan buộc phải tấn công

Thất bại 0-2 tại Rajamangala khiến Thái Lan đứng trước thử thách cực lớn. Họ cần ghi bàn, thậm chí phải ghi nhiều bàn, nếu muốn kéo chức vô địch khỏi tay ĐT Việt Nam. Những cái tên như Sarach Yooyen, Seksan Ratree hay Teerasak Poeiphimai vẫn có khả năng tạo ra khác biệt.

Nhưng vấn đề của Thái Lan nằm ở khả năng phòng ngự và chống phản công. Chính khoảng trống trong những thời điểm chuyển trạng thái đã khiến họ phải trả giá ở lượt đi. Trong khi đó, việc buộc phải dâng cao cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi với đội khách. Nếu Thái Lan để Việt Nam ghi bàn trước, nhiệm vụ của họ gần như sẽ trở nên bất khả thi.

ĐT Việt Nam vì thế có thể chờ đợi những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Với tốc độ của Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên cùng khả năng tạo đột biến của Quang Hải, đội chủ nhà vẫn có đủ phương án để trừng phạt Thái Lan nếu đối thủ quá mải mê tấn công.

Chờ Xuân Son và bất ngờ từ HLV Kim Sang Sik

Một trong những vấn đề đáng chú ý nhất trước trận lượt về là cách HLV Kim Sang Sik bố trí hàng công. Sau khi Quang Hải và Hai Long tạo ra khác biệt từ băng ghế dự bị ở lượt đi, chiến lược gia người Hàn Quốc cho thấy ông vẫn còn nhiều phương án để gây bất ngờ cho đối thủ.

Xuân Son cũng là cái tên được đặc biệt chú ý. Tiền đạo này có thể chưa chắc đá chính khi HLV Kim cần một đội hình giàu tốc độ và khả năng gây áp lực, đồng thời giữ lại quân bài quan trọng cho thời điểm Thái Lan bắt buộc phải đẩy cao đội hình.

Dù lựa chọn phương án nào, mục tiêu của ĐT Việt Nam vẫn là kiểm soát được thế trận và bảo vệ thành quả. Một bàn thắng sớm sẽ giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực, đồng thời đẩy Thái Lan vào tình thế gần như không còn đường lùi. ĐT Việt Nam đang có trong tay lợi thế lớn nhất có thể sau trận lượt đi.

Sân Mỹ Đình, sự cổ vũ của hàng vạn khán giả và khoảng cách 2 bàn giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik rộng cửa bảo vệ chức vô địch. Nhưng thay vì nghĩ đến lễ ăn mừng, ĐT Việt Nam cần nghĩ đến 90 phút trước mắt. Nếu duy trì được sự tập trung và chắc chắn như tại Rajamangala, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể chạm tay vào ngôi vô địch AFF Cup lần thứ tư trong lịch sử.

Dự đoán ĐT Việt Nam thắng ĐT Thái Lan với tỷ số 3-1

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Patrik Lê Giang, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc.

ĐT Thái Lan: Kampon Pathomakkakul, Waris Choolthong, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Oussama Thiangkham, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Patrik Gustavsson.