Dàn WAGs xinh đẹp là nguyên nhân "Cỗ xe tăng" Đức sụp đổ ở World Cup?

🗣️ Các nàng WAGs gây ra bất đồng trong nội bộ tuyển Đức

Thất bại cay đắng trên chấm luân lưu trước Paraguay tại vòng 1/16 World Cup 2026 chứng kiến đội tuyển Đức có lần thứ 3 liên tiếp không thể tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, làm dấy lên nhiều tranh cãi về tương lai của đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới.

Huyền thoại Lothar Matthaus cho rằng các nàng WAGs là nguyên nhân khiến các cầu thủ không thi đấu tốt tại World Cup 2026

Những ngày qua, bóng đá Đức chìm trong khủng hoảng. Trong khi giới chuyên môn mổ xẻ các vấn đề chiến thuật và chuyên môn, huyền thoại Lothar Matthaus lại đưa ra một nguyên nhân hoàn toàn khác: các nàng WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) cùng gia đình đã khiến đội tuyển đánh mất sự tập trung.

Theo The Sun, huyền thoại 65 tuổi cho rằng các cầu thủ Đức đã bị phân tâm bởi việc sắp xếp cho người thân sang Mỹ cổ vũ. Những tranh cãi về việc ai được đưa vợ, con hoặc cha mẹ đi cùng, ai được sử dụng chuyên cơ và ai phải di chuyển bằng máy bay thương mại đã âm thầm tạo nên bầu không khí căng thẳng trong nội bộ đội tuyển.

Việc lo lắng các vấn đề đi lại, ăn ở cho dàn WAGs khiến các cầu thủ Đức bất đồng nội bộ

Matthaus tiết lộ đây là những vấn đề không hề xuất hiện trên truyền thông trong thời gian diễn ra giải đấu nhưng lại được các cầu thủ bàn tán rất nhiều phía sau hậu trường.

"Tôi không hiểu vì sao ngay từ đầu giải đấu lại phải đưa cả gia đình sang. Sau đó là chuyện đặt khách sạn, sắp xếp chuyến bay. Có cầu thủ không hài lòng vì mẹ của đồng đội được bay cùng đội, trong khi vợ con của mình lại phải tự đi máy bay thương mại", Matthaus chia sẻ.

Theo ông, những bất đồng tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đã làm ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần toàn đội.

🧩 World Cup bị biến thành "kỳ nghỉ gia đình"

Nhà vô địch World Cup 1990 chỉ trích gay gắt việc khu tập trung của đội tuyển Đức xuất hiện quá nhiều thành viên gia đình cầu thủ. Ông cho rằng thay vì tập trung tối đa cho mục tiêu vô địch, nhiều người đã coi World Cup như một kỳ nghỉ dành cho cả gia đình.

World Cup 2026 bị biến thành "kỳ nghỉ gia đình" với các cầu thủ Đức

"Trọng tâm đơn giản không còn là World Cup nữa. Hết ngày nghỉ gia đình này đến ngày nghỉ gia đình khác. Đội tuyển mới đến Mỹ chưa đầy hai tuần thì hầu như toàn bộ gia đình các cầu thủ đều đã có mặt. Theo tôi, họ chỉ nên sang nếu đội tuyển vào tới tứ kết", Matthaus nói.

Huyền thoại người Đức cho rằng Liên đoàn bóng đá Đức cần quy định chặt chẽ hơn về việc người thân tiếp cận đội tuyển trong các giải đấu lớn nhằm tránh những tác động không cần thiết đến tâm lý cầu thủ.

Matthaus cho biết ông từng trải qua tình huống tương tự khi làm đội trưởng tuyển Đức tại World Cup 1994. Theo ông, khi đó đội tuyển cũng phải đối mặt với những câu chuyện xoay quanh gia đình cầu thủ, khiến sự tập trung của toàn đội bị ảnh hưởng đáng kể.

😠 Chỉ trích cả bạn gái HLV Nagelsmann

Không chỉ nhắm vào các WAGs của cầu thủ, Matthaus còn cho rằng bạn gái của HLV Julian Nagelsmann là Lena Wurzenberger xuất hiện quá nhiều quanh khu tập trung đội tuyển.

Bạn gái của HLV trưởng Julian Nagelsmann thường xuyên xuất hiện ở khu tập luyện của đội

Lena từng được bắt gặp theo dõi các buổi tập của tuyển Đức tại Frankfurt trước World Cup và sau đó tiếp tục xuất hiện trong những buổi hồi phục của đội tại Mỹ. Theo Matthaus, điều này khiến ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân của ban huấn luyện trở nên thiếu rõ ràng.

Ông nhấn mạnh việc người thân có thể đến khách sạn trong những ngày nghỉ là điều bình thường, nhưng không nên xuất hiện thường xuyên tại khu vực tập luyện hoặc trong các hoạt động chuyên môn của đội tuyển.

💥 Khủng hoảng chưa có hồi kết, Jurgen Klopp được nhắm đến

Những phát biểu của Matthaus lập tức tạo nên cuộc tranh luận lớn trong dư luận Đức. Nhiều người đồng tình rằng đội tuyển cần siết chặt kỷ luật nội bộ, trong khi không ít ý kiến cho rằng thất bại trước Paraguay chủ yếu xuất phát từ những vấn đề chuyên môn thay vì sự xuất hiện của các WAGs.

HLV Jurgen Klopp được xem là ứng viên thay thế Julian Nagelsmann

Giới chuyên môn đánh giá bóng đá Đức đang phải trả giá cho nhiều năm sa sút với hàng loạt vấn đề như chiến thuật thiếu hiệu quả, khả năng tận dụng cơ hội kém và tâm lý yếu trong các trận đấu loại trực tiếp.

Sau kỳ World Cup thất vọng, Liên đoàn bóng đá Đức đã tuyên bố sẽ tiến hành đánh giá toàn diện mọi hoạt động của đội tuyển thay vì tiếp tục duy trì cách làm cũ. Bên cạnh đó, tương lai của HLV Julian Nagelsmann cũng trở thành chủ đề được quan tâm, trong bối cảnh nhiều ý kiến bắt đầu nhắc đến Jurgen Klopp như một ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng nếu đội tuyển quyết định thay đổi ban huấn luyện.